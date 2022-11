BC Lamett Deerlijk-Zwevegem en BBC Desselgem spelen topper: “We gaan niet beginnen zweven”

Met BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Two tegen BBC Desselgem One staat tijdens de komende speeldag een absolute topper op het programma in tweede provinciale. Het is niet alleen een derby maar ook een match met de leidersplaats als inzet.

BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Two kent een prima start in tweede provinciale. De ploeg mocht al vijf keer het zegegebaar maken in competitieverband en kwalificeerde zich ook voor de volgende ronde van de Beker van West-Vlaanderen. “Je hoort mij geenszins klagen”, start trainer-coach Kristof Oosterlijnck zijn verhaal. “We moesten in augustus enkele spelers missen omwille van examens, maar kenden desalniettemin een goede voorbereiding. Jammer ook dat Peter-Jan Verschelde in laatste instantie afhaakte en besliste om het basket volledig on hold te zetten. Zijn ruim tweehonderd centimeters gingen meer dan welgekomen zijn in ons – qua gestalte – eerder ‘kleine” team”, aldus Oosterlijnck.

“Dan moet je roeien met de riemen die je hebt en mijn manschappen doen het voorlopig uitstekend. We werden nog geen enkele keer van het veld gespeeld maar overklasten zelf ook nog geen enkele tegenstander. Met vijf overwinningen op zes wedstrijden is de balans uiteraard heel positief. Enkel tegen Rapid Langemark moesten we de duimen leggen. Een zwak derde quarter was de oorzaak van ons verlies. In de daaropvolgende bekerwedstrijd tegen datzelfde Langemark hebben we in de eigen Gaverhal wel orde op zaken gesteld.”

We wonnen vijf van de zes wedstrijden, ik ben enorm tevreden

Derby

“Wat de redenen zijn van deze prima resultaten? Ik heb een jonge en leergierige groep onder mijn hoede, die schitterend werk levert tijdens de trainingen. Daar wordt de basis gelegd. Ik blijf daar steevast op hameren. De spelersgroep is ook te vinden voor het type basketbal dat ik wil zien. Vertrekkend vanuit een stevige defence kiezen we resoluut voor een snelle transitie en dito aanvalspatronen. De spelersgroep blijft jong maar is ondertussen wel een jaartje ouder en wijzer geworden om op te boksen tegen de routiniers”, klinkt het.

“We zijn het seizoen gestart met een realistische ambitie. We gaan zeker niet beginnen zweven en houden de voetjes stevig op de grond. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Zondag ontvangen we Desselgem. Een tegenstander die ook nog maar één keer verloor (ook tegen Rapid Langemark, red.) en tegen wie we vorig seizoen twee keer met de billen bloot gingen. Een derby houdt daarenboven altijd wat speciaals in… Reken daarbij dat Desselgem enkele spelers met een Lamett-verleden in zijn rangen heeft en je hebt al flink wat ingrediënten voor een geanimeerde pot basketbal. Wij gaan in ieder geval voluit voor de overwinning”, besluit de coach.

Zaterdag 12 november om 16.30 uur: BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Two BBC Desselgem One.