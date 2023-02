BC Delrue Oostende is terug: “Wij horen thuis in tweede provinciale”

BC Delrue Oostende kende een moeilijke seizoensstart, maar wist vorig weekend wel te winnen van leider Izegem. De overwinning betekende ook een plaatsje in de hoogste reeks van tweede provinciale voor Ivy Albrecht en zijn ploeggenoten.

Delrue haalde het van Izegem, dat tot dan toe nog maar één match verloren had, met 82-78. “We zijn nu een paar weken, eindelijk, wat op niveau aan het spelen, zowel op training als tijdens de wedstrijden”, geeft Ivy Albrecht toe. “De week ervoor hadden we een moeilijke verplaatsing naar Roeselare waar we ondanks wat afwezigen pas verloren na verlengingen. We voelden gewoon dat een zege tegen een beter geklasseerde ploeg er wel degelijk in zat. Tegen Izegem bleef het de hele match heel erg close, maar op het einde konden we met onze ervaring het verschil maken.” Met als beloning een ticket voor de hoogste poule. “Na een slechte start van de competitie zijn we blij dat we toch nog naar de eerste poule kunnen. Als we op ons niveau blijven spelen, denk ik dat we daar wel op onze plaats zitten in tweede provinciale. We speelden voor de beker al in Heuvelland, de leider van de andere poule, en daar moesten we pas op het einde het onderspit delven. Dus er moet wel iets mogelijk zijn in die poule.”

Amuseren

Specifieke verwachtingen zijn er niet. “De rangschikking op zich interesseert ons niet. We hopen gewoon het seizoen nog mooi af te werken, goed te spelen en ons vel duur te verkopen tegen de sterkste ploegen van de reeks. En ons te amuseren, natuurlijk. Vooral thuis in Oostende moeten we proberen om resultaten te halen in de nieuwe poule!” aldus Ivy Albrecht.