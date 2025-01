BBC De Panne zet in op eigen jeugd

BBC De Panne heeft sinds iets meer dan een half jaar een nieuwe voorzitter. Trainer Glenn Platteeuw nam de fakkel over van Alain Van Eetvelde.

Glenn Platteeuw (46) is een tevreden voorzitter van BBC De Panne. De damesploeg staat ongeslagen aan kop in eerste provinciale. “We zijn trots en wat ons nog trotser maakt, is dat het met allemaal eigen jeugd is. Een ongeslagen seizoen is mogelijk als er geen zware blessures volgen. Het zou een unieke prestatie zijn”, klinkt het.

Vaste waarde

“Op termijn willen we met deze ploeg in landelijke een vaste waarde worden. De jonge speelsters kunnen zich verder ontwikkelen onder de vleugels van de ervaren speelsters Sien en Eva Devliegher. Bij de dames beschikken we dit jaar ook over een R-ploeg in tweede provinciale. Die ploeg zouden we graag competitief maken volgend seizoen. Nu worden hun resultaten niet meegerekend. Mocht dat wel zo zijn, dan deden ze het niet onaardig.” De fanionploeg bij de heren speelt in vierde provinciale. “Daar hopen we op middellange termijn de vruchten te plukken van onze mix van ervaren gasten en jeugdig talent. Die ploeg kan nog groeien en we willen ook hier met zoveel mogelijk eigen jeugd spelen. Onze club telt zo’n 256 leden. Binnenkort volgt er nog een bingo-avond en hopelijk vieren we op het einde van het seizoen nog een kampioenenfeestje. Eind mei willen we deelnemen aan Levensloop in Veurne. Dit zal ter ere van Jean-Claude Marteel zijn. Hij was een trouwe supporter van onze club en de grootvader van drie speelsters.” Glenn is sinds juni vorig jaar voorzitter. “Vroeger speelde ik hier in mijn jeugd. Ik maakte zes jaar een uitstap naar Iebac en keerde daarna terug. Nu train ik de U18 en U21 met mijn partner in crime Tom Mollet. Door Tom ben ik beginnen basketten. Naast trainer ben ik nog scheidsrechter en sinds kort dus voorzitter. Vorig jaar kwam er een nieuw bestuur en was er een zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Ik had eerst geen ambities, maar we vonden niet meteen iemand. Deze club is te mooi om kapot te laten gaan en zo nam ik dit engagement op.”

Basketmicrobe

De basketmicrobe zit duidelijk in Glenns familie. “Mijn vier kinderen hebben nog gebasket nu is dat enkel nog Thibaut. Hij is een voormalig jeugdinternational, maar had vorig jaar een zware kwetsuur. Nu speelt hij met een dubbele licentie bij Aalst en Gent. Bij Gent ben ik ook nog afgevaardigde. Daarnaast is mijn broer nog actief bij BBC De Panne en mijn zus is actief in Gent.” (API)