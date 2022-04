Basketteam Lauwe pakt allereerste titel en promoveert naar derde provinciale: “Corona was voor ons een voordeel”

Basketteam Lauwe A zette op de negentiende speeldag in vierde provinciale A vlotjes de B-ballers van Diksmuide opzij met 72-56. Zo verzekeren de Lauwenaars zich op drie speeldagen van het einde van de competitie van de kampioenstitel.

Nog maar pas uit de pampers en al meteen kampioen spelen: zo kan je in een notendop de snelle en succesvolle opmars van Basketteam Lauwe omschrijven. Opgericht in 2020 moest de nieuwbakken club al meteen afrekenen met het coronavirus. Het debuutseizoen werd gereduceerd tot twee matchen, die wel meteen gewonnen werden. 2021-2022 is pas het eerste volledige seizoen voor de Lauwse club. De balans na 19 speeldagen: 55 punten, 18 gewonnen wedstrijden en amper 1 verliesmatch.

“Voor aanvang van de competitie hebben we de ambitie uitgesproken om kampioen te spelen en we hebben die ambitie kunnen waarmaken. Als ploeg hebben we bewezen dat we een verdiende kampioen zijn”, blikt coach Bart Dewaele tevreden terug. Hij zag hoe zijn ploeg geconcentreerd begon tegen Diksmuide en van meet af aan een beslissende kloof sloeg. Topschutter van dienst werd Simen Vanheuverbeke met 22 punten.

Drie titels in 32 jaar

Ouderdomsdeken Christophe Debommarez (44) zet met de titel een mooi orgelpunt op een lange sportcarrière. Meedraaien in een nieuwe ploeg was voor hem een uitgelezen kans om na een zware knieblessure alsnog een afscheidsseizoen te spelen. Een afscheid dat hij door de coronacrisis willens nillens een jaartje moest uitstellen. “Nu op zo’n manier stoppen: beter kan niet.”

Ouderdomsdeken Christophe Debommarez, die met de titel afscheid neemt als speler, coach Bart Dewale en voorzitter Franky Ledoux. (foto WO) © wilfried Ossieur

“Dit is een mooie club, een fantastische groep met een geweldige mentaliteit. Voor veel spelers is dit pas hun allereerste titel, zelf ben ik toe aan mijn derde titel op liefst 32 jaar tijd. Je kan dus niet zeggen dat ik regelmatig mocht vieren”, glimlacht hij.

Ook voorzitter Franky Ledoux is een gelukkig man. “De ploeg speelde als een hecht geheel, zonder dat er echt iemand bovenuit stak. Een uitschieter waarbij één iemand 30 punten scoort, hadden we niet. Zo scoorden we op Kortrijk 90 punten, waarbij we liefst drie topschutters met 14 punten telden. We beschikken over een brede basis, waardoor een vervanging niet noodzakelijk een verzwakking betekent.”

Damesploeg

Intussen wordt achter de schermen het nieuwe seizoen al volop voorbereid. “Met onze promotie worden wij de eerste basketploeg op Meens grondgebied die het verder schopt dan het laagste niveau. Met het oog op volgend seizoen realiseerden we al drie transfers. Laurent Petraroli en Mathias Vandenbroucke komen over van tweede landelijke Zwevezele en ook Maxime De Tollenaere van eerste provincialer Izegem zal onze rangen versterken. We hopen om volgend seizoen in derde mee te draaien aan de top. Wordt het meer, dan is dat uiteraard mooi meegenomen.”

“We koesteren de ambitie om BT Bouw & Renovatie Lauwe verder uit te bouwen tot een mooie club. We willen graag een eigen damesploeg en ook het realiseren van een jeugdwerking staat hoog op onze agenda. De sporthal in Rekkem kan dan fungeren als bijstation, waar de jeugd kan trainen.”

Wat een kamikazemissie leek om in volle coronacrisis een nieuwe basketploeg uit de grond te stampen, is uitgedraaid op een onvervalst succes. “Corona is voor ons een voordeel gebleken. In plaats van met de A-, B- en Z-ploeg apart te trainen, zagen we ons genoodzaakt om telkens weer te trainen met verschillende samengestelde groepjes. Samen met de onderlinge oefenmatchen zorgde dat voor een fantastisch goede sfeer, waarbij iedereen iedereen kent”, besluit de voorzitter.

(CB)