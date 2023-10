Basketbeleving krijgt een boost in Kortrijk: ex-judoka Sükrü Taskin (24) voert de spionkop van de Spurs aan

In de laatste twee seizoenen groeide een enthousiast groepje Spurs-supporters uit tot een ruime groep jongeren, die de Spurs-fanions op de belangrijke momenten wil ondersteunen. Sukru Taskin is zowat de sturende kracht in dit belangrijk aspect van de basketbeleving.

“Voor het ontstaan van de spionkop moeten we terug naar de periode toen Kortrijk nog in derde en tweede speelde”, opent Sukru. “Dat was de periode met Jeroen Debaveye als coach. Er was sportief potentieel om hogerop te spelen, maar qua belangstelling en sfeer in de zaal vond iedereen dat er iets moest gebeuren. Aangezien ik Mathieu Coucke al ken van in mijn kindertijd, heb ik met hem een sterke band. Samen met een paar vrienden probeerden we om wat vocale steun te geven aan het team. Vorig seizoen zijn we serieus uitgebreid, eerst met vooral spelers van de U18 en U21. Momenteel zijn er steeds meer 14-15-jarigen bijgekomen en ik begrijp dat de ouderen dan een paar rijen hoger gaan zitten”, lacht Sukru.

“Via Mathieu Coucke leerde ik ook Nick Tomsick, Sean Pouedet, Niels De Ridder en Yarick Brussen kennen. We zagen mekaar vaak in sportieve context, maar af en toe ook weleens buiten De Lange Munte. Met de vijf recente aanwinsten is de band nog niet zo sterk, maar we laten dat de tijd om te groeien.”

‘Ophypen’

Af en toe gebruikt Sukru de term ophypen om de bedoeling van zijn acties te beschrijven: “Het was bijzonder om tegen Oostende een zaal van 2.000 man zo opgehypet te krijgen. Het enthousiasme dat via de spionkop overslaat op het publiek en vandaar naar de Spurs-spelers, dat geeft een zalig gevoel. Ook tegen Aalst, toen Seppe D’Espallier met een paar schitterende tussenkomsten de zaal uit de bol deed gaan, hebben we duidelijk gemerkt dat wat meer tromgeroffel en vocale ondersteuning een ploeg boven zichzelf kan laten uitstijgen. Spurs is nieuwkomer in BNXT, maar dat we begonnen met twee zeges, gaf al aan dat we niet over ons laten lopen. Met Limburg en Oostende, allebei titelkandidaten, hebben we nu twee zeer moeilijke tegenstanders gehad, maar vooral de match tegen Oostende gaf ons ondanks de nederlaag toch een relatief goed gevoel. We staan er wel.”

“Samen met onder meer Davy Callewaert en Tom Gheysen overleggen we hoe we er nog een schepje bovenop kunnen doen. Zo willen we de spionkop een grotere variatie qua leeftijd geven. Het is nu nog wat zoeken om dat voor mekaar te krijgen. We weten dat we een toegevoegde waarde leveren aan de wedstrijd. Vooral op momenten dat het wat stroever loopt, moet het team voelen dat er een kracht en het geloof dat het nog kan vanuit het publiek naar hen toe komt. Kracht geven, pushen, dat willen we doen.”

Sukru: “Als kind heb ik vanaf mijn zes jaar gebasket. Op mijn dertiende deed ik er ook judo bij. Daar zat duidelijk potentieel in, meer dan in basket. Ik was in de categorie +90 een van de lichtere deelnemers en moest het ook meer van techniek en snelheid hebben dan van pure kracht. Nee, Matthias Casse ben ik nooit tegengekomen. Gelukkig voor mij, zou ik zeggen. Die won gewoon van iedereen.”

“Top drie van België bij de U21 heb ik gehaald, maar een knieblessure op het Vlaams kampioenschap bij de seniors bezorgde me nadien constant last, zodat ik een drastische beslissing moest nemen. Ik ben intussen coach van de heren E van Spurs en nog altijd bezig met Brotherhood Basketball, waarbij we jongeren die op zondag willen basketten, zonder verplichting samenbrengen.”

Aanraders

“We zijn nu de match van vrijdagavond 20 oktober aan het voorbereiden, de bekermatch tegen Luik, een geduchte BNXT-tegenstander waarmee Spurs gelijk staat in de rangschikking. Het gaat om de achtste finales van de beker van België. Misschien nog een aanrader voor de basketliefhebbers: de U21 van Spurs spelen op zaterdag 21 oktober tegen Antwerp Giants om 10 uur in de Lange Munte. Een mooie gelegenheid om het jeugdig talent van Spurs aan het werk te zien tegen een andere topper.”