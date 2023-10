Basketbal in Brugse regio beleeft hoogdagen: “We gaan niet flauw doen: we willen een nieuwe titel”

In beide reeksen van TDM2, de voormalige derde klasse, staan na de vierde speeldag ploegen uit de Brugse regio alleen op kop. Van Avanti Brugge mocht dat min of meer verwacht worden, maar dat Oostkamp in de B-reeks de leiding neemt en Sijsele de eerste achtervolger is, dat verbaast vriend en vijand. Of dat ook een voorafspiegeling is van finaal succes, is nog koffiedik kijken, al steken ze bij Avanti hun ambitie niet onder stoelen of banken.

Het had zelfs nóg mooier gekund, want Sijsele liet bij het Waalse Flénu een vierde opeenvolgende zege door de vingers glippen: “We stonden meer dan eens op voorsprong, maar lieten hen telkens weer in de wedstrijd komen,” blikt coach Gunther De Pauw terug. “Eigenlijk hadden we de wedstrijd sneller ‘dood’ moeten maken, maar we misten de maturiteit om de overwinning vroeger in de wedstrijd op te eisen. Dat betaalden we cash op het einde.”

Sijsele werd door de kalendermaker niet tegengewerkt: door de onbeschikbaarheid van de zaal mochten de mannen van ‘t Veld drie keer op een rij thuis aantreden. “Uiteraard bood dat voordelen, en de tegenstanders zijn wellicht niet de topploegen van de reeks, al wil ik Willebroek niet onderschatten”, zegt De Pauw. “Ook de prestatie in Flénu beoordeel ik als positief, want ik geloof niet dat veel reeksgenoten daar puntjes zullen sprokkelen.”

Nog marge

Ook de tegenstanders die Oostkamp tot dusver bekampte, staan nu al onderaan het klassement. Wim Meiresonne, jarenlang coach en nu sportief coördinator, kijkt vooral naar zijn eigen team, dat volgens hem nog marge heeft: “We zijn op zoek gegaan naar jongeren met potentieel en ervaren spelers die met de blijvers een hecht team zouden vormen. Coach Gerrit Major werd bij elke transfer betrokken en is nu magnifiek werk aan het doen. We wisten dat we een competitieve ploeg zouden hebben. Hoelang we aan de kop kunnen blijven, weet ik niet. Daarvoor is het seizoen nog te jong en de kennis over de andere ploegen te beperkt.”

Wisselvallig

Jules Robijns speelde bij Sijsele en Oostkamp, en is nu aan zijn eerste seizoen bij Avanti bezig. Hij kan zijn ex-ploegen perfect typeren: “Sijsele heeft het doorgaans meer van zijn vechtersmentaliteit. Zelfs als ze achterstaan, blijven ze ervoor knokken. Toch verrast het me dat ze meteen bovenaan meedraaien, maar daar zal de terugkeer van Tibo De Coessemaeker (lang out met een blessure, red.) voor veel tussen zitten. Oostkamp heeft dan weer de traditie dat ze talent verzamelen en jaarlijks in de subtop parkeren.”

Over zijn eigen ploeg is Robijns relatief streng: “Naar mijn mening zijn we nog te wisselvallig. Als het nodig is, maken we wel de klik en zijn we in staat om een scheve situatie binnen de kortste keren recht te zetten, maar liever zag ik ons wat consistenter worden, zodat we onze favorietenrol waar kunnen maken.”

Straks derby’s?

Zijn coach, Wim Van Britsom, bevestigt de ambities: “We gaan daar niet flauw over doen, we zijn met een doel aan het seizoen begonnen en willen dat bereiken: een nieuwe titel is wat we op het einde van deze competitie willen bijschrijven. Uiteraard zijn we ook afhankelijk van welk weerwerk de tegenstand biedt. Vorige zondag zag ik bijvoorbeeld Leuven Two aan het werk, een sterke ploeg, die we op twee verlieswedstrijden kunnen zetten.”

Dat ook de ploegen in de regio het schitterend doen, vindt Van Britsom een bijzonder aangename vaststelling. “Stel je voor dat we in dezelfde reeks waren uitgekomen, dat zou nogal wat gegeven hebben in de onderlinge partijen. Jammer dat de reeksen gemengd werden samengesteld. Maar niets is verloren, misschien treffen we elkaar volgend jaar wel, in een hogere reeks”, lacht hij.