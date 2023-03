Basket Tielt One op bezoek bij de leider: “Derde promotie op rij is mogelijk”

De One van Basket Tielt is halverwege de play-up met twee winst- en twee verliesmatchen. Zondag moeten ze op bezoek bij de jonge garde van Deerlijk-Zwevegem. Wordt het een close-game of moeten verlengingen gespeeld worden? Best wordt er gewonnen tegen de leider om nog een kans te maken op promotie. “We staan nu gedeeld tweede in de play-up en moeten nu tegen de leider in de Gaverhal”, gaat coach Hans Vanoosthuyze van start. “Vorig weekend speelden we een goede wedstrijd met een ruime 82-65 winst tegen Langemark. Een goede generale repetitie, maar zondag wordt het een totaal andere wedstrijd. Dan spelen we tegen een bende jonge mensen, kattenrap, heel wat scorend vermogen en uitstekende technische bagage. Dat is iets minder ons spel. In de thuismatch tegen hen konden we verlengingen afdwingen. In de laatste seconden van de reguliere speeltijd en ook van de verlengingen hadden we zelfs de kans om het af te maken. Daarmee waren we de enige ploeg die hen het vuur aan de schenen kon leggen. We zijn nog altijd niet compleet, Joren Heymans is er nog steeds niet bij. ”

“Winst zou dan niet echt verdiend geweest zijn, maar drie punten zijn drie punten en zo stonden we alleen tweede. Nu is dat gedeeld met Heuvelland en Izegem. Er gaan zeker twee ploegen over, misschien nog meer, want er zijn geruchten dat er in eerste provinciale ploegen zouden stoppen. De kans is er inderdaad om een derde keer op rij te promoveren. De vraag is of we dat zullen doen. Het is alvast mijn ambitie, maar het bestuur en de spelers moeten dat ook willen. Daarvoor volgen er nu vier belangrijke wedstrijden. Wij hebben de ploeg niet samengesteld in functie van eerste provinciale, maar ik denk wel dat we zouden meekunnen. Niets moet, maar alles kan.” (WD)

Zondag 23 maart om 17 uur: BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Two Basket Midwest All-in Garden Tielt One.