Basket Tielt One klaar voor derby tegen Izegem: “Hopelijk komen er veel supporters mee om ons te steunen”

Morgen, de dag van de Wapenstilstand, neemt de Tieltse One in tweede provinciale de wapens op tegen Basket Midwest Izegem, de club waarmee samengewerkt wordt bij de jeugd. De Tieltse club gaat voluit voor winst tegen Izegem, dat een plaatsje hoger staat in de stand, maar een wedstrijd meer speelde. Kapitein Al-Hussein El Masri blikt vooruit op het duel.

“Ik speel al van bij de jeugd als 6-jarige bij de Tieltse club”, opent de 28-jarige Hussein zoals hij door de ploegmaats genoemd wordt. “Er was wel een tussendoortje bij de Zwevezeelse club, maar ondertussen speel ik hier zowat vijftien jaar. Het zijn allebei zo goed als evenwaardig en warme clubs. Ik keerde terug naar de club waar het voor mij allemaal begon en bracht het ook tot kapitein. We kenden een redelijk goede start met vier zeges in vijf wedstrijden, meestal op verplaatsing. Nu volgt opnieuw een heel belangrijke uitwedstrijd in Izegem. Op eigen veld zijn we toch altijd iets sterker door onze vele supporters die de ploeg vooruit schreeuwen. Hopelijk komen er veel mee om ons te steunen.”

Jonge tegenstander

“Vorige week hadden we geen match, maar ik denk dat we een redelijk mature ploeg hebben die telkens gefocust en klaar is om de wedstrijd aan te vatten. Of we favoriet zijn? Misschien wel, ik heb er alle vertrouwen in. Izegem heeft een jonge ploeg maar wij hebben de combinatie van ervaring, talent, gretigheid en de wil om te winnen. Alle spelers zijn goed op elkaar afgestemd en iedereen weet wat hij moet doen. Dat is onze sterkte. Met Hans Vanoosthuyze hebben we bovendien een gedreven trainer-coach. Ik heb reeds jaren Hans als coach en hij kan perfect zeggen wat iedere speler moet doen. Hij is heel actief langs de lijn. Elke speler heeft dat graag. Hij bracht ook twee nieuwe spelers bij de ploeg, ze zijn zorgvuldig geselecteerd en passen perfect in het team. Ons doel in tweede provinciale is zeker de top vijf en misschien iets meer. We gaan met z’n allen ons best doen en dan komt het wel goed”, besluit de kapitein. (WD)