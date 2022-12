Basket SKT Ieper One heeft een nieuwe coach gevonden

Basket SKT Ieper One staat vanaf volgend seizoen onder leiding van coach Frederik Geldof.

Vorige week maakte Basket SKT Ieper One bekend dat het contract van trainer Bruce Minne na al die jaren niet meer verlengd zou worden. Een goede week later stelt de club met Frederik Geldof al zijn opvolger voor.

Frederik Geldof is een man van de streek. Zo leidde hij in het verleden Rapid Langemark in de landelijke reeksen, tot het team opgedoekt werd door het afhaken van sponsors.

Geldof stond ook aan het hoofd van KB Gistel-Oostende Two waarmee kampioen speelde in eerste landelijke en promoveerde naar Top Division Two speelde. Ook die ploeg werd later echter opgedoekt.

Geldof keerde uiteindelijk terug naar de eigen streek. Dit jaar heeft hij de U21 van Basket SKT Ieper in handen en is hij assistent bij de One en de Two.