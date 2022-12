Basket SKT Ieper kondigt tweede nieuwkomer aan voor volgend seizoen

Basket SKT Ieper One versterkt zich voor volgend seizoen in Top Division One met Nathan De Meulemeester. Hij komt over van Hansbeke in eerste landelijke.

Na Sam Lambrecht kondigt Basket SKT Ieper nog een nieuwkomer aan voor volgend seizoen. Het gaat over Nathan De Meulemeester van Hansbeke, momenteel aan de slag in eerste landelijke. Hij speelde eerder al in West-Vlaanderen voor Oostkamp.

“Ik ben 30 jaar, geboren en getogen in Gent. Ondertussen ben ik aan seizoen nummer 25 bezig als basketter”, stelt hij zichzelf voor op de sociale media van SKT Ieper. “Mijn opleiding heb ik gehad bij Evergreen Evergem en Falco Gent. Daarna verhuisde ik naar Oostkamp en Hansbeke. Als speler ben ik iemand die creatief en snel speelt, graag wint en een impact heeft op een wedstrijd. Team zal altijd voorop staan bij mij. Ik ben alvast zeer enthousiast om deel uit te maken van Basket SKT Ieper. Kijk er naar uit om terug in 2e klasse te spelen! Verder ook benieuwd om het bestuur, spelers, vrijwilligers én supporters te leren kennen.”