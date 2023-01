Basket SKT Ieper heeft nieuwe coach voor damesploeg van volgend seizoen

De damesploeg van Basket SKT Ieper gaat volgend seizoen niet verder met Pascal Maes als coach. Hij wordt opgevolgd door Peter Vantoortelboom.

De Cats A van Basket SKT Ieper hebben het jaar 2023 goed ingezet. Na de kwalificatie voor de kwartfinales van de beker van West-Vlaanderen werd een knappe overwinning behaald op het veld van subtopper Gentson. “En zo zetten onze Cats A hun opmars in het klassement verder. De inzetbaarheid van Eva Devliegher (na kwetsuur), Silke Storme (na zwangerschap) en Ruth Leire (na een onderbreking) is hier natuurlijk niet vreemd aan. Enkel Xania Bollenberg is nog in revalidatie”, klinkt het.

De afwezigheid van drie voorziene basisspeelsters bracht een moeilijke seizoensstart met zich mee. Coach Pascal Maes kon dit weliswaar ombuigen richting 5 overwinningen en gaf bovendien 4 talentvolle jeugdspeelsters de kans om nu reeds van het niveau in eerste landelijke te proeven.

“Na een evaluatie halverwege het seizoen met zowel de coach als de speelsters, hebben club en coach in onderling overleg beslist om de begeleiding van de Cats A na afloop van dit seizoen stop te zetten. Weliswaar geen afscheid voor Pascal, hij blijft zijn schouders zetten onder de M16A. Intussen is ook reeds in de opvolging voorzien. Peter Vantoortelboom zal vanaf het seizoen 2023-2024 de sportieve verantwoordelijkheid voor de Cats A op zich nemen”, valt er nog te horen.