Basket SKT Ieper Four draait mee in de top drie

De heren van Basket SKT Ieper Four draaien in derde provinciale B mee in de top drie. Na dertien speeldagen tellen de Ieperlingen 31 punten, vier minder dan leider Bobcat Wielsbeke Two. Op 12 januari start de tweede seizoenshelft met een trip naar Deerlijk-Zwevegem Three. Boven van links naar rechts Timon Vandamme, Jochen Dedeurwaerder, Dré Seynaeve, Xavier Braem, Anton Misplon, Yentl Decommer en coach Pieter-Jan Leys. Onderaan Ewout Vaneecke, Beer De Craemere, Glody Kapinga Kengele, Yoran Decommer, Lucas Gore en Sebe Deldaele. (foto EF)