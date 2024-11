Basket Sijsele wil einde maken aan mindere periode

De prille start van de competitie viel nog mee (2 op 2), maar de voorbije weken liet Sijsele One enkele steken vallen, waardoor de ploeg wegzakte naar een tiende plaats. Dat staat schril in contrast met de ambitie die geformuleerd werd aan het begin van het seizoen, al zijn er wel enkele excuses voor die mindere periode.

Tibo De Coessemaeker is ondertussen 27 maar speelt al sinds zijn prille jeugd bij Sijsele, toen nog Basket Damme. Hij blijft bulken van ambitie: “Het vrije weekend van vorige speeldag werd niet gecompenseerd met een extra training om enkele spelers extra rust te geven, maar voor mij mocht er stevig geoefend worden. Ik wil graag zo snel mogelijk weer matchritme opdoen nadat ikzelf enkele weken out was.”

Blessures

Het betreft een scheurtje in een van de ligamenten van de voet en het mag een wonder heten dat hij maar een vijftal weken wegbleef van het basketbalveld. “Ik had een goeie kine,” lacht hij, “en ik wíl gewoon spelen!”

Hij is overigens niet de enige die op de ziekenboeg terechtkwam. Ook Edney Francisco Manuel, Matt Rotsaert en Kenneth De Vos zijn voor meerdere weken onbeschikbaar. “Het is slechts een van de redenen waarom we momenteel niet op onze beoogde plaats geklasseerd staan. Reken daarbij ook het nieuwe concept, waarbij een viertal jongeren van Oostende ingeschakeld worden, en je begrijpt waarom die eerste periode van zeven wedstrijden minder goed verliep. Maar de play-offs blijven de ambitie en ik maak me sterk dat we daar nog voor in aanmerking komen.”

Coachduo

Over het nieuwe coachingteam is De Coessemaeker aangenaam verrast: “Ik begrijp hun frustratie nu het even wat minder loopt. Coach Gerrit Major staat voor basketbal dat ik graag speel: snel, altijd een actie-reactie en hij bereidt goeie plays voor en assistent Cédric Marechal vult hem goed aan en steekt veel tijd in de voorbereiding en begeleiding. Voor hen plooien we ons tegen Stevoort, een must-win, dubbel.”





Zaterdag 16 november om 20.15 uur: Sijsele One -Stevoort One.