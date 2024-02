Basket Sijsele heeft eerste transfer beet

Na de vorige speeldag schoof Sijsele One door naar de derde plaats in TDM2. Dat is een onverhoopt succes en daar lijkt het niet te eindigen. De eerste versterking voor volgend seizoen is binnen: Kenneth De Vos komt over van Avanti Brugge.

Gunther De Pauw heeft voor zijn eerste jaar als One-coach bij Sijsele alvast zijn zaken op een rijtje. De derde plaats die zijn team momenteel inneemt, is vooral het resultaat van zijn visie op het spel en het harde werk op de trainingen. Straks strijdt hij met zijn ploeg dus mee voor de derde plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs.

Dat de club gezond ambitieus blijft, blijkt ook uit de eerste aanwerving die ze voor volgend seizoen deden: Kenneth De Vos, die eerder aangegeven had dat hij Avanti Brugge zou verlaten, tekende zopas een overeenkomst bij Sijsele.

De Vos is ondertussen 28 jaar en brak door bij het toenmalige Kortrijk Sport (2010-2018), maar kende daarna ook twee fantastische jaren bij SKT Ieper. Sinds 2020 speelt hij voor Avanti Brugge. Hij wordt meestal op de 4-5 positie ingezet en staat bekend als een trouwe ploegspeler. (MD)