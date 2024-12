Basket Poperinge One (4c) doet weer mee bovenin: “Er is een nieuwe dynamiek”

Basket Poperinge One begon met zes op acht aan de competitie in vierde provinciale C. Net als de voorbije jaren doen ze een gooi naar promotie. Samen met voorzitter Kevin Bervoet (44) maken we een tussenbalans op van de gang van zaken binnen de club.

Het zal een spannende strijd worden voor promotie in vierde provinciale C. Vier ploegen lijken er bovenuit te steken: Wervik, Kortrijk Spurs, Poperinge en Avelgem. “Voor de match tegen Wervik hadden we drie ploegen één verliesmatch en stonden we nog mee aan kop”, weet voorzitter Kevin Bervoet. “Bij winst konden we een goede zaak doen en op een bepaald moment stonden we 13 punten op voorsprong. Uiteindelijk bezweken we onder de druk van het thuispubliek. Het was er echt een heksenketel. Ik vond ons de betere ploeg, maar we moeten nog leren om het ook over de streep te trekken. We leden daar onze tweede nederlaag, voor de tweede keer op verplaatsing. In de andere verliespartij tegen Kortrijk kampten we met veel afwezigen. Afgelopen weekend misten we onze guard Willem Gelein. Hij is een belangrijke schakel en viel uit met een spierscheur.”

Capaciteiten

Zondag komt de derde ploeg van Wielsbeke naar de Poperingse sporthal. “Normaal moeten we de maat kunnen nemen van hen. Anderzijds blijven we met de voetjes op de grond. Ons doel is net als de voorbije jaren om de stap naar derde te zetten. De capaciteiten zijn er en we hebben de hoop nog niet opgegeven. In de terugronde treffen we twee van de drie concurrenten in eigen huis.”

Sinds dit jaar heeft Basket Poperinge ook een nieuwe trainer. “Jean-Pierre Ruyssen hoeft nog weinig introductie. Hij is gepokt en gemazeld in onze club. Jean-Pierre brengt een nieuwe dynamiek in de ploeg. Ons doel blijft om jeugdspelers te laten proeven van het grote werk. Met Guillaume Cambron maakte er al een U16-speler deel uit van de kern”, zegt Kevin, die merkt dat de club in de lift zit.

“Er zijn dit jaar drie teams bij gekomen en de kwaliteit van de coaching ligt hoog. Ook binnen het bestuur zijn er extra helpende handen en we mochten extra sponsors verwelkomen. Voor de kleinsten is er nog steeds Basketfun en Basketfun Plus, een project waar bestuurslid Marc Van Kemmel zich over ontfermt. De R-ploeg is een B-ploeg geworden en er is voor het eerst damesbasket. De ploeg van Jacky Van Elslander kwam over van Ieper en het bleek een win-winsituatie. Ook die ploeg doet het goed in tweede provinciale.”

Zondag 15 december om 17 uur: Basket Poperinge One Bobcat Wielsbeke Three.