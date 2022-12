Basket Poperinge komt op toerental: “In tweede ronde kunnen we het topploegen lastig maken”

Basket Poperinge lijkt met drie overwinningen op rij eindelijk in zijn ritme gekomen. Met een wedstrijd op bezoek bij Gullegem Two krijgt de ploeg van coach Marc Cambier dit weekend een goede waardemeter voorgeschoteld. Ringo Vandenberghe hoopt op een sterk tweede deel van de competitie.

Het pad van Basket Poperinge loopt niet over rozen. “Door het wegvallen van de eerste ploeg in eerste provinciale werd er voor dit seizoen gekozen om de mix te maken van de twee ploegen die in vierde provinciale speelden”, vertelt Vandenberghe. “Met enkele sterke jeugdspelers en enkele ervaren spelers zou een plaats in de top vijf meer dan behoorlijk zijn.”

Gemakkelijk is het zeker niet, voor een nieuw samengestelde ploeg. “Met een nieuwe coach en het mengen van twee teams is het nog wat zoeken naar automatismen, maar ik ben ervan overtuigd dat we het de topploegen in de tweede ronde lastig kunnen maken.”

Groeimarge

Daartoe krijgt Poperinge zaterdag al meteen een eerste kans, met de verplaatsing naar Gullegem Two. Dat heeft in de rangschikking net als Poperinge drie verlieswedstrijden achter z’n naam. “De laatste weken draait het wat beter bij ons en er zit nog groeimarge op, dus zijn we zeker niet kansloos.”

Ook qua ambities is Vandenberghe heel duidelijk. “Promotie is dit jaar zeker geen doel. Basket Poperinge tracht volgend jaar nog meer jeugdspelers bij hun seniorenploeg te laten ontwikkelen om zo verder te bouwen aan de toekomst.”

Zaterdag 10 december om 19 uur: BBC Gullegem Two – Basket Poperinge