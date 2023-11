Basket Poperinge gaat voor promotie naar derde provinciale

Basket Poperinge begon met vier op vijf aan de competitie in vierde provinciale B. Voorzitter Kevin Bervoet (43) – die zelf nog bij de recreatieve ploeg speelt in vierde provinciale A hoopt dat de A-ploeg de stap naar derde kan zetten.

Basket Poperinge speelde twee jaar geleden nog in eerste provinciale. “We beslisten na de coronacrisis om opnieuw te beginnen in vierde met eigen jeugd”, vertelt voorzitter Kevin Bervoet, die zaakvoerder is van hoofdsponsor Vandotec. “Onze eigen brand Powerland prijkt op de shirts dit jaar.”

Vorig jaar eindigden ze derde. “Net niet voldoende om te promoveren. Dit jaar hebben we wel die ambitie. Er is weinig verloop in de ploeg. Coach Marc Cambier is aan zijn tweede seizoen bezig. Ringo Vandenberghe is gestopt, Theo Deprez is erbij gekomen en Xander Lammertyn maakte zijn wederoptreden.” Wellicht vormen BBC Koksijde en KBGO Basket@Sea F de voornaamste concurrenten.

“Tegen Koksijde leden we tot nu toe de eerste nederlaag. Het was een heel spannende match, waar we zelfs even met zeven punten leidden. Tegen ACJ Brugge R en Marke B wonnen we ruim met respectievelijk 86-24 en 89-21. In Oudenburg wonnen we met zeven punten en tegen Knokke-Heist was er een forfaitzege.”

Naast de A-ploeg is er een bloeiende jeugdwerking. “Bij ons primeert het sportieve en komt alles ten goede van de jeugd, wij betalen de spelers van de eerste ploeg niet. Er zijn dit jaar drie jeugdteams en een R-team bijgekomen. Met Louis Vanhee en Jake Snauwaert hebben we twee jeugdcoördinatoren.”

Basketfun

“We organiseren elk jaar Basketfun voor jonge spelers die willen proeven van de sport. Voor de latere instromers is er Basketfun Plus. In totaal mogen we daar 35 spelers verwelkomen”, aldus Kevin, die twee jaar voorzitter is en zelf nog aantreedt bij de recreatieve ploeg in vierde provinciale A. “Ik ben al tien jaar betrokken bij het bestuur en nam de fakkel over van Marc Vankemmel. Zelf heb ik nooit gebasket toen ik jong was, maar nu sta ik wel op het parket samen met mijn zoon Neal. De recreatieve ploeg kan op dinsdag meetrainen met de A-ploeg. Neal is 19 jaar en combineert het basket met zijn studie diergeneeskunde. Dochter Noëmi speelt bij de U19A van SKT Cats in Ieper.”