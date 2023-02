Basket Oudenburg druk in de weer voor behoud: “Het vertrouwen groeit”

Basket Oudenburg werkt sinds dit seizoen samen met Basket@Sea. Spelers uit de jeugdafdeling van KBGO Finexa Basket@Sea spelen in derde provinciale onder de naam van Basket Oudenburg. Voorzitter Johan Calmeyn maakt een tussentijdse balans op.

Oudenburg zag het aantal leden door de pandemieperiode stevig teruglopen. Door de onderbreking van de competitie beslisten veel spelers om niet langer competitief basketbal te spelen. De landelijke U18 van Basket@Sea speelt nu mee in derde provinciale. Een stevige stap voor de youngsters. “Er is veel leergeld betaald”, stelt voorzitter Johan Calmeyn. “De jonge gasten werden al eens geconfronteerd met tegenstanders die heel wat jaren ervaring en gewicht op de teller hebben staan. Naar het jaareinde toe deden we het al stukken beter dan in de heenronde.”

Toch is er nog heel wat werk aan de winkel. “Gelet op de plaats in de rangschikking moet straks in de terugronde gestreden worden voor het behoud in derde provinciale, maar het vertrouwen groeit. Een werkpunt is zeker dat ze hun jeugdige snelheid nog meer in de schaal kunnen leggen en dat ze zonder schrik het veld moeten opkomen. Deze opnieuw samengestelde ploeg heeft uiteraard ook aanpassingstijd nodig gehad om elkaar te vinden op het veld. Maar intussen weten de gasten wat een kleedkamerceremonie na een winstmatch is…”

De samenwerking lijkt een vervolg te krijgen. “Er werd al onderling al gepolst wat het volgend seizoen zou kunnen worden. Oudenburg heeft al laten blijken nog open te staan voor samenwerking. Finexa telt een groot aantal ploegen en moet een heel grote puzzel maken, waardoor er ook evengoed heel wat mogelijkheden kunnen ontstaan. Er zijn op dit ogenblik geen gesprekken aan de gang om met Oudenburg in het Basket@Sea verhaal te stappen, dit vergt een langere voorbereiding en tot nader order behouden we onze clubmentaliteit van kleinere speler in de regio.” (BV)