Basket Midwest Tielt wil goede start bevestigen in derby

In zijn eerste seizoen in de hoogste provinciale reeks doet Basket Tielt One het voortreffelijk. Meer nog, op de derde stek draait het bovenin mee. Hun vorige wedstrijd werd thuis onbegrijpelijk verloren tegen het lager gerangschikte Oostende. Coach Hans Vannieuwenhuyze wil zaterdag in de derby tegen Wytewa Roeselare opnieuw aanknopen met winst.

“Was het onderschatting of een offday, dat wil of kan ik niet zeggen”, opent de coach. “Als je de hele wedstrijd bekijkt, heeft het zeer zwakke eerste quarter ons de das omgedaan. Bij de tegenstander ging alles er in, bij ons niet. In de rest van de wedstrijd waren we de betere, maar we verloren wel met vier puntjes verschil. Eigenlijk mag dat niet gebeuren tegen een ploeg die slechts twee gewonnen matchen op zeven telt. Het was wel geen ramp na de promotie naar eerste. We hadden ons als doel gesteld om een rustig seizoen te draaien met enkele stunten, de eerste is al afgevinkt na winst in Zwevezele. Misschien kunnen we de tweede afvinken na de volgende thuismatch.”

Samen met Wikings Kortrijk staat Wytewa Roeselare helemaal op kop in eerste provinciale. “Het zal niet gemakkelijk worden om die wedstrijd te winnen”, beseft ook Hans Vanoosthuyze.

Blessures

‘We zitten met enkele geblesseerde spelers waaronder onze twee dubbele meters die er vorige wedstrijd ook niet bij waren om dezelfde reden. Hoe hoger je speelt, hoe belangrijker het voordeel van de centimeters. Dat missen we nu wel en zullen we moeten opvangen. We spelen in eigen huis voor onze supporters en dat kan een voordeel zijn. Wij trainen deze week om de blessurelast te kunnen opvangen en om vanaf de eerste seconde super gemotiveerd te zijn om geen zwak eerste quarter mee te maken zoals bij de vorige match. Enkel op die manier kunnen we voor een tweede stunt op eigen veld in De Ponte zorgen.” (WD)

Zaterdag 9 november om 20.30 uur: Midwest All-in Garden Tielt One – Wytewa Roeselare.