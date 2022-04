Basket Midwest Tielt viert titel in derde provinciale B na galamatch: “Op naar tweede provinciale”

Voor een volle zaal beleefde de Tieltse basketfamilie zaterdag een onvergetelijke avond. Tromgeroffel en gezang stuwden de kampioenen naar een 64-49-zege tegen Langemark. Na afloop kon de titel in stijl gevierd worden. Dit was het resultaat na twee jaar werking van een vernieuwd en enthousiast bestuur.

“Van vierde naar tweede provinciale was ons doel toen we goed twee jaar geleden het basket in Tielt nieuw leven wilden inblazen”, opent voorzitter Tom Scherpereel. “Met onze bestuursploeg was het doel tweeledig: ten eerste een brede basis leggen en ten tweede naar tweede provinciaal opklimmen in twee jaar. Voor dat eerste is de samenwerking met Midwest Izegem heel belangrijk. Zo konden jeugdspelers daar spelen als bij ons geen ploeg was in hun leeftijdscategorie en konden we een beroep doen op hun trainers als dat nodig bleek. Ook kwam er daardoor een ploeg in het G-basket. Ondertussen is ons spelersbestand in twee jaar verdubbeld. Samen met het succes van de One hebben we op die manier het basket in Tielt opnieuw op de kaart gezet. Voor volgend seizoen zijn onze plannen ook een tweeluik. Eerst en vooral wat de jeugd betreft, hebben we volgend seizoen twee ploegen U8 en U12, een ploeg U6, U10, U14 en U21. Bij de senioren komt er naast de One ook een Two in vierde om jeugdige spelers ervaring te laten opdoen in het volwassenenbasket. Misschien komt er ook een damesploeg bij, dat wordt in de loop van mei beslist. Met de One is de ambitie om volgend seizoen mee te draaien in tweede provinciale en wie weet kunnen we dat nog bijstellen naar een plaats in de top vijf.”

Afscheid

“Mijn spelers waren blijkbaar onder de indruk van de omstandigheden”, maakt coach Hans Vanoosthuyse duidelijk. “Langemark was ook geen makkelijke tegenstander, maar het belangrijkste is de winst en alles wat er als feestje gevolgd is. Ik vind het super wat het bestuur gedaan heeft om er een echte galamatch van te maken met alles erop en eraan. Spijtig genoeg was er ook het afscheid van kapitein Jeroen Couckuyt, die maar liefst 26 jaar heeft gespeeld in Tielt, en ook van Jan Moerman, die er 25 jaar bij was. Ook Maxime Van Meenen verlaat ons. Van het bestuur krijg ik de vrije hand wat het sportieve betreft. Zo kon ik voor volgend seizoen Cedrik Hamers, Stijn Dhondt, Lennert Vanlaeken en Jochen Vermeersch aantrekken om bij ons te spelen. Er volgen nu nog twee wedstrijden. Als we die kunnen winnen, sluiten we het seizoen af zonder nederlaag, dat zou schitterend zijn.” (WD)

Kampioenenploeg

Coach Hans Vanoosthuyse kon dit seizoen rekenen op Jasper Lisabeth, Al-Hussein El Masri, Nils Monsieur, Jeroen Couckuyt, Simon Dejonghe, Vincent Jiroflée, Joren Heymans, Noa Braeckevelt, Jasper Dejonghe, Michiel Deloof, Benoit Van Waes, Xander Tuytschaever, Jan Moerman en Maxim Van Meenen.