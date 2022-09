Basket Midwest Izegem houdt jaarlijkse ploegvoorstelling

Op Vrijdagavond 16 september werd bij Basket Midwest Izegem om 19u verzamelen geblazen in ’t Sok in Kachtem voor de jaarlijkse ploegvoorstelling. Het aantal leden is de laatste jaren sterk gestegen en de club kijkt naar een mooie toekomst.

In chronologische volgorde werden volgende ploegen voorgesteld: de U6, twee ploegen U8, twee ploegen U10, twee ploegen U12, twee ploegen U14 (1 ploeg jongens en 1 ploeg meisjes), U16, U18, twee ploegen U21, de G-ploeg (met 18 leden), en de 4 fanion-ploegen, die respectievelijk in vierde, derde, tweede en eerste provinciale aantreden.

In een kort gesprek met de hoofdcoach, Dirk Brouns en assistent-coach, Wim Dejonckheere, werd gepeild naar de verwachtingen voor het komende seizoen.

“Het is de bedoeling dat we met de One, de Two en de Three aan de top spelen. De ambitie is om te kunnen stijgen in elk van de competities maar of dit bewaarheid wordt zal de tijd moeten uitwijzen”, aldus coach Brouns. “We hebben dit streven en bogen hiervoor op de formule die we door heel de club hebben ingevoerd. We werken met een aantal kernspelers en vullen aan met de jeugd. Vanaf U18 mogen spelers aantreden bij de seniorploegen.”

Wim Dejonckheere vult aan: “Dit is het resultaat van een zeer goede jeugdopleiding waardoor we nu een aantal zeer goede lichtingen gaan krijgen waarmee de kern op een doelgerichte manier kan aangevuld worden. We hebben in vierde, derde en tweede provinciale zeer jonge teams die nog veel kunnen groeien. Het motto van de club is in feite dat iedereen op zijn niveau moet kunnen spelen. Daarom hebben we ook een meisjesteam en een G-team opgestart. We proberen ook zo goed mogelijk te zorgen voor een doorstroming van de jeugd naar de fanionploegen. En dat heeft tot nu toe zijn succes bewezen.”

Dirk Brouns: ”Voor de eerste ploeg, waarmee we de ambitie hebben om terug landelijk te gaan spelen, hebben we een doelbewust transferbeleid gecombineerd met zeer goede spelers uit de vroegere en huidige U21. Zoals ik het inschat maken we kans op de top twee maar elke match moet gespeeld worden.”

Wim Dejonckheere: ”Pas op, het is een lang seizoen, veel zal afhangen van blessures, zowel bij ons als bij de tegenstanders. Daar hebben we geen zicht op maar met het team dat we nu hebben zou dat inderdaad moeten mogelijk zijn, op voorwaarde dat we de kern breed genoeg kunnen houden.”

Dirk Brouns: ”Bovendien spelen we met de U21 A in de top 24 van Vlaanderen. Dit is het tastbare resultaat van de goede jeugdopleiding waarbij zeer veel aandacht besteed wordt aan de basics en de motivatie van de spelers. Samen met de overkomst van enkele zeer goede spelers uit andere clubs hebben we een evenwichtig team kunnen samenstellen. Het is wel, zoals u zelf aangeeft, niet vanzelfsprekend dat een kleinere club als Izegem dit kan waarmaken. Dat kan je gerust een klein mirakel noemen.”

Wim Dejonckheere: “Trouwens, zo klein is Izegem als club ook niet meer. Besef dat we in ongeveer vijf jaar van 130 naar 185 effectieve leden gegaan zijn en de aanwas is nog niet gestopt.”

Dirk Brouns besluit: ”Met de zeer goede onderbouw (U6 tot en met U12) en de gedreven coaches zit het voor onze fanionploegen in de toekomst zeker goed. We merken er nu al de eerste resultaten van bij de U12 en de U14, dus ons project en de strategie die we uitgestippeld hebben werpt zeker zijn vruchten af. De fanionploegen die met de jeugd versterkt worden zullen normaal aan de top meedoen.” (RV)