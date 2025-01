Basket Izegem Two rekent op meer zeges in terugronde

Basket Izegem Two leed in eerste provinciale elf nederlagen voor de winterstop en boekte slechts twee overwinningen. Voor velen is dit het eerste seizoen op dit niveau. De Izegemnaren rekenen dan ook op meer overwinningen in de terugronde.

“We moeten zeker uitgaan van een betere tweede seizoenshelft. Bovendien hebben we in onze laatste matchen zeker veerkracht en motivatie laten zien wat cruciaal is om de lijn om te buigen”, opent de 26-jarige forward Lars Wastyn uit Kortrijk die aan zijn derde seizoen toe is bij Izegem en voorheen bij Wevelgem en Kortrijk speelde. “We zijn realistisch en weten dat het niet vanzelf gaat, maar met de juiste veerkracht en mentaliteit kunnen er zeker nog overwinningen geboekt worden dit seizoen.”

Close games

Het moeilijke seizoen komt niet onverwacht voor de Izegemnaren en loopt eigenlijk beter dan verwacht. “We wisten zeker wel dat het geen gemakkelijk seizoen zou worden. Dat we al twee wedstrijden wonnen, vind ik op zich al een goede prestatie”, aldus Lars. “Rekening houdend met het feit dat we ook al wat close games hebben gehad en met veel blessures zitten. Voor velen van ons team is het de eerste keer in eerste provinciale. Doordat we nu al een half seizoen ervaring hebben opgedaan verwacht ik dat we wennen aan het niveau en elke speler zich vandaag focust op het winnen van de volgende match.”

Zaterdag trekt Izegem naar Tielt dat in de middenmoot staat. “Tielt heeft een stevige kern en heeft er een goede eerste seizoenshelft opzitten. Het zal dus niet gemakkelijk worden, maar in het verleden hebben we al bewezen dat we kunnen winnen van deze ploeg. Ik denk dat er dit seizoen zeker nog overwinningen aankomen. Door de eerder opgedane ervaring hoop ik dat we als team scherper voor de dag zullen komen en ik hoop zeker nog vijf wedstrijden te winnen”, besluit Lars.