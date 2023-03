Basket Izegem Two ontvangt Heuvelland: “We moeten veertig minuten op ons beste niveau spelen”

In tweede provinciale neemt Basket Izegem Two het zaterdag op tegen Heuvelland. Een topper die mee het kampioenschap zal bepalen. Bij Izegem weten ze dat ze een volledige wedstrijd op hun beste niveau zullen moeten presteren.

“We hebben vorige week een zeer sterke match gespeeld tegen Langemark”, zegt de 25-jarige forward Lars Wastyn uit Izegem, die IT consultant is bij 9Altitudes. “Defensief was het een van onze betere matchen en we hebben Langemark vooral langs de perimeter kunnen in bedwang houden. Ook door onze intensiteit hebben we veel offensieve rebounds kunnen nemen, waardoor we veel tweedekansshots hebben kunnen creëren.”

“Het zal in de topper tegen Heuvelland belangrijk zijn om net als vorige week met focus de wedstrijd aan te vangen. Dan geven we de tegenstander minder kans om in de wedstrijd te komen.”

Intensiteit en inzet

“Zowel voor ons als voor hen zal het een belangrijke match zijn voor het kampioenschap. Daarom verwacht ik dat het een stevige match zal worden, van begin tot eind. Heuvelland is een club die matchen wint door haar intensiteit en inzet. We zullen veertig minuten lang op ons beste niveau moeten presteren om ze te kunnen verslaan.”

“We hebben nog niet elke ploeg gehad – Zwevegem-Deerlijk en Kortrijk nog niet – maar ik verwacht dat het kampioenschap tussen Heuvelland, Zwevegem-Deerlijk en ons zal gaan. Het zal belangrijk zijn om de onderlinge duels te winnen, maar ook geen punten te laten liggen tegen andere tegenstanders. Want zowel Langemark als Kortrijk zijn sterke ploegen, die het kampioenschap mee kunnen bepalen.”

“We hebben zelf een zeer gebalanceerd team, waarin elke speler zijn eigen kwaliteiten goed kent. De sfeer zit ook goed binnen de ploeg, zowel op als naast het veld. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om iets moois te kunnen doen in de play-ups.”

“Shooting forward Wout Vandewiele is geblesseerd aan de knie en zal dit seizoen wellicht niet meer in actie komen. Thomas De Jonckheere sloeg vorige week zijn enkel om en het blijft een vraagteken of we hem tegen Heuvelland al zullen kunnen inzetten.” (RV)

Zaterdag 4 maart om 20 uur: Basket Izegem Two – BBCP Heuvelland One.