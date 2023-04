Basket Izegem Two legt druk bij de leider: “We kunnen bevrijd spelen, niets meer te verliezen”

In tweede provinciale staat zaterdag de topper tussen de eerste en tweede in de play-ups op het programma. Izegem ontvangt leider Deerlijk-Zwevegem dat het kampioenschap wil beslissen. Izegem legt de druk dan ook bij de tegenstander en hoopt te profiteren van het thuisvoordeel.

“Ik verwacht dat Zwevegem zeer gefocust aan de wedstrijd zal beginnen. Voor hen is het een wedstrijd die ze moeten winnen”, opent de 25-jarige forward Lars Wastyn uit Izegem. “Daarom verwacht ik dat het een gelijkopgaande wedstrijd zal worden en hopelijk kunnen wij ook van het thuisvoordeel profiteren om ons een extra duwtje te geven.”

“De druk ligt vooral bij hen. Het is hun laatste match met inzet die ook over het kampioenschap zal beslissen. Wij hebben niets te verliezen in deze situatie en hopelijk zorgt het ervoor dat we bevrijd kunnen spelen. Ik denk dat we evenveel kansen hebben om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Enkel moeten we onze sterktes meer uitspelen en leren uit de heenwedstrijd. We hebben eerder dit seizoen al bewezen waar onze mogelijkheden liggen en ik ben zeker dat we ook een tegenstander als Zwevegem kunnen domineren. Enkel moeten we 40 minuten op ons beste niveau spelen.”

“We maken zeker ook nog kans op de titel. Alles hangt uiteindelijk van de volgende wedstrijd af. Als we die kunnen winnen met 16 punten verschil hangt alles van de laatste match van het seizoen af. We hebben zeer sterke wedstrijden gehad waarin we vooral defensief en in rebounding de bovenhand hadden. Als we die sterktes uitspelen, zijn we een lastige tegenstander om tegen te spelen.”

Eerste provinciale

“Onze ploeg is zeker klaar voor eerste provinciale. Er is een goede mix van oude en jonge spelers wat zeker een voordeel is op een hoger niveau. We hebben eerder dit seizoen al bewezen wat we kunnen. Enkel hebben we de ‘verkeerde’ wedstrijden verloren. Het nieuwe systeem dit seizoen heeft zeker niet in ons voordeel gespeeld. Ik hoop volgend jaar in eerste provinciale in de middenmoot te spelen. Daarna zien we wel wat mogelijk is”, besluit Lars Wastyn. (RV)

Zaterdag 22 april om 20 uur: Basket Izegem Two – Deerlijk-Zwevegem Two.