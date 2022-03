Basket Izegem Two al acht wedstrijden op rij ongeslagen in tweede provinciale: “Laatste wedstrijd kan beslissend zijn”

Zaterdag trekt de Two van Basket Izegem naar Roeselare voor de derby tegen Wytewa. Vorige week donderdag won Izegem nog met 67-42 van datzelfde Roeselare. Toch willen ze de tegenstander zeker niet onderschatten.

“Vorige donderdag werd de heenwedstrijd gespeeld tegen Roeselare en die wonnen we met 67-42. De terugmatch zou dus ook geen probleem mogen zijn. Iedere wedstrijd moet natuurlijk wel nog gespeeld worden, dus we zullen ze zeker niet onderschatten”, opent de 20-jarige post Laurens De Bel uit Izegem die zijn derde jaar industrieel ingenieur volgt aan de KU Leuven campus Brugge. “De start van het seizoen verliep soms moeizaam, maar ondertussen kent iedereen de plays en zit de sfeer zeer goed. Zo hebben we de laatste acht wedstrijden op rij gewonnen en staan we nu tweede in de competitie.”

“Twee seizoenen geleden degradeerde de One van tweede landelijke naar eerste provinciale. Het doel is dus om zo snel mogelijk de One weer in tweede landelijke te krijgen en de Two zou dan moeten volgen naar eerste provinciale. Als we de huidige prestaties kunnen doortrekken naar volgend seizoen zou dit zeker moeten lukken”, aldus Laurens. “Voorlopig staan we tweede en dit zouden we uiteraard zo willen houden. VK Iebac Ieper staat voorlopig derde met twee matchen minder gespeeld. Die willen we zeker achter ons houden. Kampioen spelen zou ook zeer leuk zijn, maar Zwevezele staat ondertussen al acht punten voor. We moeten wel nog twee keer tegen Zwevezele waaronder de laatste match van de competitie. Die laatste wedstrijd kan dus nog beslissend zijn.”

“Redda Brigui heeft al enkele seizoenen last van een knieblessure en is hierdoor af en toe out na operaties en soms lange revalidatie. Enkele weken geleden zou normaal wel de laatste operatie moeten gebeurd zijn en vanaf volgende week kan hij hopelijk weer pijnvrij beginnen trainen. Jakke Deltour Fierens heeft in de krokusvakantie zijn pols bezeerd op skivakantie en is nog enkele weken out.”

“Volgend seizoen ben ik geen jeugd meer en blijf ik bij de Two spelen, maar het zou wel de bedoeling zijn dat ik ook bij de One een belangrijkere rol invul.” (RV)

Zaterdag 26 maart om 18.45 uur: Wytewa Roeselare Two – Basket Izegem Two.