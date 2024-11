Basket Izegem Three wil weg uit degradatiezone

In derde provinciale A staan de heren van Basket Izegem Three ietwat onverwacht onderin het klassement. Zaterdag ontvangen ze Racing Brugge, voorlaatste in de stand. Izegem, dat op twee na laatste staat, wil de rug rechten en zo snel mogelijk uit de degradatiezone zien te raken.

“Ik denk dat we niet super tevreden mogen zijn met de behaalde resultaten tot zo ver in de competitie”, opent de 28-jarige guard en captain bij de Three, Jorne Gevaert uit Meulebeke. “We hebben een aantal wedstrijden nipt verloren waardoor we nu onderaan het klassement hangen. En ik vind niet dat we daar op onze plaats staan. We hadden dit ook totaal niet verwacht. Vorig jaar hadden we een goed seizoen en ik had wel gehoopt dat we die lijn gingen kunnen verder trekken dit seizoen.”

Maar de match vorig weekend tegen Basket@Sea Four was één van de betere wedstrijden die Izegem heeft gespeeld als ploeg. “In de eerste helft hebben we het onszelf een beetje moeilijk gemaakt, maar na de rust hebben we toch getoond wat we kunnen als we echt willen. Die overwinning heeft ook weer wat extra vertrouwen gegeven naar komend weekend toe.”

Zaterdag ontvangt Izegem KBBC Racing Brugge Three, dat ook onderin staat. “Ik verwacht een beetje dezelfde wedstrijd als die van tegen Basket@Sea. Racing Brugge staat net zoals wij onderaan in het klassement. Zij hebben ook nood aan een overwinning, dus ze zullen zeker evenzeer op winst uit zijn.”

Winnen

“Nu moeten we zo snel mogelijk een aantal wedstrijden zien te winnen zodat we een rustig seizoen kunnen hebben. Daarna zien we dan wel waar we komen. Ik denk dat het zeker haalbaar moet zijn met de ploeg die we hebben om ons uit deze situatie te werken. We zijn altijd gedreven, alleen komen we soms net iets te kort voor de overwinning. Maar als we blijven spelen zoals we vorig weekend hebben gespeeld, zie ik het wel goed komen.” (RV)

Zaterdag 30 november om 18 uur: Basket Midwest Izegem Three – Racing Brugge Three.