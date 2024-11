Basket Izegem Four staat z’n mannetje

De Four van Basket Izegem promoveerde vorig jaar van vierde naar derde provinciale en slaagt er voorlopig in om stand te houden in de linkerkolom. Met Oostrozebeke treffen ze zondag een haalbare kaart om de punten thuis te houden.

“Als ploeg zijn we tevreden over onze prestaties. Vorig jaar zijn we gepromoveerd van vierde provinciale, dus dit is voor ons het eerste seizoen in derde provinciale. Het is elk weekend hard werken om de winst binnen te halen”, opent Pallieter Vandaele (21) uit Izegem die als post bij de Four speelt. “Wij zijn heel trots op het feit dat we voorlopig ons mannetje kunnen staan. Ook hebben we dit seizoen een nieuwe coach, Bart Herst en als ploeg is dat altijd eerst wat wennen omdat het spel op een andere manier gespeeld wordt. Maar heel de ploeg is positief over de manier waarop Bart coacht.”

Ieper is één van de betere ploegen in de reeks en dit heeft Izegem ook gemerkt. “Het was vorige week een hevige strijd die we lang hebben volgehouden door onze goede defence, maar onze offence kwam moeilijk op gang. Iedereen vond het jammer dat we een haalbare kaart verloren hebben, maar iedereen is gemotiveerd om nog eens tegen Ieper te spelen en om de winst binnen te halen.”

“Onze ‘het is niet over tot de laatste seconde’-mentaliteit zullen we meenemen naar de volgende match. Ik verwacht een leuke spannende match dit weekend tegen Oostrozebeke. De winst is zeker haalbaar en wij gaan er als ploeg ook alles aandoen om deze thuismatch te winnen.”

De Four wil dit seizoen zoveel mogelijk groeien als ploeg. “Het basket dat wij nu spelen staat nog niet op punt, maar enkel door training en door matchen te spelen, kunnen we verder ontwikkelen. Natuurlijk is winnen ook leuk en uiteindelijk ook onze bedoeling, maar ik heb het gevoel dat ons doel voor dit seizoen concreet is. Namelijk zo veel mogelijk groeien als speler en als ploeg én ergens in het midden of op een hogere plaats eindigen in het klassement.” (RV)

Zondag 17 november om 15.30 uur: Basket Izegem Four – Rozenbeka Oostrozebeke One.