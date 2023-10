Basket Desselgemcoach Lannoo is weer gretig: “Jaar zonder team heeft deugd gedaan”

In tweede provinciale van het mannenbasket is Basket Desselgem uitstekend aan de competitie begonnen. Dit weekend komt Midwest All-in Garden Tielt op bezoek in het Leiestadion. Coach Chris Lannoo is tevreden, “maar we staan nog niet waar we moeten staan.”

Vorig weekend ging de ploeg van Lannoo met de volle buit aan de haal op het veld van KBBC Vk Iebac Ieper. “Na een defensief sterke eerste helft hadden we bij de rust een voorsprong van dertien punten bijeengesprokkeld”, vertelt de Oostrozebekenaar. “Ook na de derde periode hielden we die bonus vast. Op het einde kon Iebac nog milderen tot 7 punten (53-60).”

“Na een eerste zege tegen BC Delrue JP Oostende pakken we nu twee op twee. Onze voorbereiding was wisselend, met af en toe enkele afwezigen. Op training werd goed gewerkt, maar waar we staan nog niet waar we moeten staan. Toch ben ik tevreden met wat ik al zag. Met Herbert Desmet, Benoit Denoulet, Nicolas Destadsbader, Gilles Simons en Anton vertrokken heel wat spelers die een belangrijke rol speelden. De spelers die er nu nog zijn, zijn aangevuld met jongeren uit de tweede ploeg die heel leergierig zijn: we hebben een stabiele ploeg. Ik zal het wel een vijftal weken moeten doen zonder de geblesseerde Krzysztof Mrugas. Ik ben misschien wel iets strenger dan hun vorige coaches (lacht), maar ze gaan mee in het verhaal.”

Zaterdag komt het eveneens ongeslagen Midwest All-in Garden Tielt op bezoek. “Ik heb hen al aan het werk gezien. We zouden wel eens hetzelfde verhaal kunnen krijgen als tegen Iebac. Het is een stevig team waartegen we het spel moeten spelen waarin we goed zijn. Ver vooruitkijken doen we niet. De eerstvolgende wedstrijd is telkens de belangrijkste.”

Ook U18 ION Waregem

Na een sabbatjaar is Lannoo opnieuw aan de slag als coach. “Enkel vorig seizoen coachte ik geen ploeg, maar ik was wel bij Waregem achter de schermen bezig. Een jaartje zonder ploeg waarvan ik veel deugd heb gehad. Ik heb nu opnieuw de energie om er volledig tegenaan te gaan. Naast de eerste ploeg van Desselgem heb ik ook de U18 van ION Waregem onder mijn vleugels.”