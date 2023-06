Op zaterdag 25 juni organiseert Basket Desselgem voor de zevende keer ‘Filou 3×3’. De U14 tot U21 komen in de voormiddag aan hun trekken, de seniors in de namiddag.

Reeds 25 ploegen schreven zich in om deel te nemen aan het Filou 3×3 tornooi van Basket Desselgem. “Wie nog niet ingeschreven is, kan dat nog tot 17 juni”, vertelt Jan Steeland, medeorganisator van het tornooi.

“We willen onze spelers, tussen de twee seizoenen door, actief houden door onder meer dit 3×3 tornooi aan te bieden. Ook naast dit tornooi blijven we onze spelers aanmoedigen. Zo bekijken we met stad Waregem hoe we het basketveldje naast de schietstand in Beveren-Leie kunnen opwaarderen. Ons buitenveldje in Desselgem kreeg ondertussen een opknapbeurt”, vertelt medeorganisator Jan.

“De eerste editie van ons tornooi kwam er negen jaar geleden toen de club 40 jaar bestond. Ook de basketbalbond promootte toen 3×3. Toen ging deze nog door buiten op de parking. Zo ging de bal aan het rollen en zijn we aan ons zevende editie beland. Alle daaropvolgende edities waren in het Leiestadion zelf. We zullen terug ploegen uit de ruime omgeving kunnen verwelkomen.”

Actieve leden

“Er zijn zelfs twee ploegen uit Bazel ingeschreven. Maar ook uit Waregem, Desselgem, Izegem, Ieper, Kortrijk, Wielsbeke, Harelbeke, Aalter, Moorsele en Sint-Niklaas. Er is nog heel wat plaats, vooral voor de senioren. Onze club is ondertussen naar 250 actieve leden uitgegroeid. Momenteel treden we met 15 ploegen in competitie aan waarvan vier fanionploegen, tien jeugdploegen en onze G-ploeg”, klinkt het bij Jan Steeland.

“We voorzagen drie dagen waarop geïnteresseerde kinderen eens konden proeven van basketbal. Dertig kleintjes kwamen opdagen en waren laaiend enthousiast.” (ELD)

Info: https://basketdesselgem.sportadministratie.be.