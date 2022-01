Basket Derby tussen Roeselare en Izegem: “We moeten van geen enkele ploeg schrik hebben”

Zondag staat de derby tussen Wytewa Roeselare en Basket Izegem op het programma. Robin Robaeys is aan zijn vijfde seizoen toe bij Wytewa en gelooft dat de top vijf haalbaar is. Al is dat moeilijk in te schatten na nog maar zes wedstrijden.

“Van onze drie verloren wedstrijden hadden we er zeker twee moeten winnen”, opent de 31-jarige forward Robin Robaeys uit Oostnieuwkerke.

“Hierdoor kunnen we niet echt tevreden zijn over de behaalde resultaten. Anderzijds speelden we nog maar zes wedstrijden. We moeten dus nog meer dan de helft van onze wedstrijden van de eerste ronde spelen. Ik denk dat we hier pas mogen over oordelen als we de helft van onze matchen hebben gespeeld. Niet vergeten dat we bijna anderhalf jaar niet hebben gebasketbald.”

Thuisvoordeel

“Dat we nog niet wonnen op verplaatsing is een spijtige zaak. Maar dat is niet iets waar we mee bezig zijn. Soms heb je bij spannende matchen dat tikkeltje geluk nodig en dit hadden we dit seizoen nog niet. Maar ook ons thuisvoordeel is zeker een factor. We spelen graag in Schiervelde, het is een groot terrein en we kunnen hierdoor onze sterktes optimaal benutten. Voor de bezoekende ploegen is het altijd aanpassen om in een grote zaal te spelen. Het dieptezicht is anders bij het shotten en dat kan wel voor frustraties zorgen.”

“Komend weekend spelen we thuis tegen Izegem. Een derby is altijd leuk. Als je één wedstrijd wil winnen, is het die wel. Izegem zal zoals altijd zeer gretig aan de opwerp verschijnen. Maar ook wij zijn klaar voor een wedstrijd op het scherpst van de snede. We moeten trouwens van geen enkele ploeg schrik hebben. We hebben een goeie uitgebalanceerde ploeg die in mijn ogen van elke ploeg in de reeks kan winnen.”

“Sander Baert is al enige tijd out met een enkelblessure. Zijn herstel gaat gelukkig de goede richting uit en normaal gezien kan hij binnenkort terug aansluiten op training.”

(RV)