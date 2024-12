Basket Blankenberge ambieert nog twee overwinningen voor kerst: “Verhuis nieuwe zaal niet gemakkelijk”

Sportief kan coach Pieter De Rycker nog vrede hebben met de iets mindere gang van zaken, maar organisatorisch was de overgang naar de nieuwe zaal allesbehalve een eitje. De grootste aanpassingen lijken achter de rug, nu ligt de focus louter op het sportieve: met de komst van Oostkamp Two en de confrontatie met Finexa Three staan nog twee winstkansen op het laatste blad van 2024.

De Blankenbergse coach moet eerst nog een ontgoocheling doorspoelen: “We zaten in de beste kant van de bekertabel, maar lieten Wevelgem/Moorsele Two de kaas van ons brood eten. Onze start was best oké, maar daarna ontbrak de intensiteit om de sterke tweedeprovincialer uit te schakelen.”

Moeizame start

Dan maar alles op de competitie, zoals de boutade klinkt? “Natuurlijk blijft dat het belangrijkste, maar je wil natuurlijk ook die bekerwedstrijd naar je toe halen. De start van de competitie verliep zoals verwacht moeizaam, maar daarna geraakten we in een betere flow. Als je er rekening mee houdt dat we tal van jongens misten door diverse blessures, kan ik echter ook niet ontevreden zijn.”

Naast het sportieve vestigt de Blankenbergse oefenmeester ook graag de aandacht op de verhuis naar de nieuwe zaal. “Een prachtige zaal, laat dat duidelijk zijn. Maar je mag niet onderschatten wat dat aan organisatorische rompslomp van het bestuur heeft gevergd. De verhuis naar de nieuwe zaal was niet gemakkelijk, temeer omdat d’Hoogploate een baskettempel was waar alles voorhanden was.”

Vaste waarde

De Rycker, die zopas bevestigde dat hij ook volgend seizoen de ploeg zal leiden, keert echter snel terug naar de sportieve uitdagingen: “Thuis tegen Oostkamp Two winnen en de week erop Finexa Three verslaan zou voor de nodige rust zorgen. We zouden dan ook op de plaats staan waar we horen te staan. Als onze ploeg volledig is, is een veilige plek in de linkerkolom heel realistisch.” (MD)