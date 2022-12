Bart Delarue (ION Basket Waregem): “Via achterpoortje in A-poule geraken”

De heren van ION Basket Waregem verloren vorig weekend al voor de zevende keer op negen wedstrijden. En na het wegvallen van Merelbeke Hawks zag het team van Jeroen Debaveye in één klap zijn aantal zeges gehalveerd. Een onbegonnen zaak om zich alsnog bij de eerste vier te plaatsen. Al ziet sportief manager Bart Delarue een achterpoortje.

“Door de nieuwe formule was er onmiddellijk druk op de ketel om in die A-poule, de eerste vier, te geraken. We kregen te maken met heel wat blessures, wat een slechte start opleverde. Door het ontslag van coach Jan Guns vorige maand was het geen dankbare job voor Jeroen Debaveye om over te nemen.”

“Maar ondertussen zie je al veranderingen. Twee weken geleden verloren we van Brussels met 72-74-cijfers, terwijl het in de heenronde op hun veld nog 82-60 was. En tegen Neufchâteau gingen we pas na verlengingen onderuit, na een goeie partij.”

“De sfeer en de chemie zijn terug. Dat zag je ook bij de moeilijke verplaatsing naar Avanti Brugge, voor de Beker van Vlaanderen, waar we ons plaatsten voor de kwartfinale. Mentaal was dat een overwinning voor de hele groep. Op 7 januari spelen we in die kwartfinale tegen Gucu Lier, de regerende kampioen. Thuis – dat is dus geen onmogelijke opdracht.”

Zeker haalbaar

“In het tweede luik van de competitie zo hoog mogelijk eindigen en door een achterpoortje alsnog in de A-poule terechtkomen, dat is het doel. We moeten in die tweede ronde bij de eerste twee eindigen, om dan de nummers zeven en acht te bekampen. Dat is zeker haalbaar.”

“Alle focus gaat nu naar de tweede ronde”

“We kijken ook al naar volgend seizoen. Er zullen veranderingen zijn. Met coach Jeroen moeten we in staat zijn weer onze plaats in te nemen waar we thuis horen. In onze tweede ploeg hebben we enkele serieuze talenten rondlopen die aanleunen bij de eerste ploeg. We gaan hen meer betrekken bij dat verhaal.”

(ELD)