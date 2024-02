Avanti Brugge Two wil titelstrijd winnen

Twee opvallende resultaten in tweede provinciale maakten de titelstrijd vorig weekend nog spannender dan die al was: Tielt liep eerder verrassend tegen een tweede opeenvolgende nederlaag aan nu tegen middenmoter Iebac Ieper en Avanti Brugge Two verloor met klein verschil in Gullegem. Alleen Langemark won, waardoor het weer medeleider wordt.

Voor de Bruggelingen werd het een triestige zondagochtend in het zuiden van de provincie: “We begonnen veel te zwak aan de wedstrijd”, analyseert Dennis Marote de nederlaag. “We kregen maar liefst 24 punten tegen in het eerste quarter. Daarna keerden we wel terug en bouwden we zelfs een tienpuntenkloof uit, maar die volstond niet. We kenden een offensieve off-day, want 63 gescoorde punten is ver onder ons gemiddelde. Dat we twee big guys misten vanwege de examens wil ik zelfs niet als excuus inroepen.”

Thuisvoordeel

Dat het komende zaterdag beter zal moeten zijn, weet Marote zelf ook wel. “De heenwedstrijd tegen Knokke-Heist wonnen we met amper één puntje verschil. We zullen dus op onze hoede moeten zijn, want het wordt gegarandeerd weer spannend. Thuis gaat het normaliter wel een beetje makkelijker en kunnen we wellicht ook een beroep doen op Xander Huys, die bij de One-ploeg traint en speelt.”

De titel staat heel hoog op het verlanglijstje van Avanti Two: “We willen naar eerste provinciale en niet als tweede in het eindklassement, maar met de titel”, klinkt het vastberaden bij Marote. Zelf ben ik heel blij om die opgang vanuit derde provinciale met Avanti Two te kunnen maken, maar voor de jongeren is eerste provinciale een absolute must om steeds meer en sneller bij te leren.”

Hoe de ploeg er dan verder uit zal zien, is nog een beetje onduidelijk. Coach Dries Allemeersch vertrekt en een opvolger is nog niet aangeduid. Ook sterkhouder Kristof Vandenkerckhove stopt aan het einde van het seizoen en Daan Chielens kampt met een zware knieblessure. (MD)