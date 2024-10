Arthur Vandenbulcke wordt de nieuwe general manager van House of Talents Spurs

Basketbalclub House of Talents Spurs Kortrijk heeft met Arthur Vandenbulcke (33) een nieuwe general manager aangetrokken.

“De rasechte Kortrijkzaan is Spurs-supporter in hart en nieren en is ook speler bij ons C-team in eerste provinciale”, klinkt het in een persbericht. “Al van jongs af stond hij op het veld bij Kortrijk Sport, een van de clubs die leidde tot de fusie naar de Spurs. Arthur speelde in al die jaren nooit elders. Hij mag zich daarmee de speler met de langste staat van dienst bij de club noemen. Zijn grootvader André Kesteloot was destijds stichter en voorzitter van Kortrijk Sport. Later werd ook zijn vader Anton voorzitter van de club. Arthur zal de dagelijkse leiding op zich nemen en de club verder structureren en professionaliseren. Tot voor kort werkte hij als kabinetsmedewerker bij Stad Kortrijk.”