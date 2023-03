Anja Vanhooren neemt afscheid van dames BCO: “De combinatie is niet evident”

De damesploeg One van Filou Oostende won in eerste provinciale op bezoek bij Basket SKT Ieper. Dit weekend staat de topper tegen Basket Waregem met de tweede plaats als inzet op de agenda. Coach Anja Vanhooren is bezig aan haar laatste wedstrijden bij de kustploeg.

Filou Oostende haalt het vlot met 40-70 van Basket SKT Ieper Two. “We hadden dit seizoen al twee keer verloren van Ieper, een keer in de competitie en ook nog in de beker”, weet coach Anja Vanhooren te vertellen. “We hadden dus iets recht te zetten, maar waren zeker op onze hoede. Na het eerste quarter was het wel duidelijk dat we deze wedstrijd sterker waren dan Ieper. Na de rust kwam Ieper wel gretiger uit de kleedkamer maar uiteindelijk kon ik goed roteren en ook onze twee youngsters van de U16 heel wat minuten geven.”

Dit weekend volgt de topper tegen Waregem. De tweede plaats lijkt bij winst zo goed als zeker binnen. “Zeker geen gemakkelijke match en ook wel afhankelijk met welk team Waregem komt spelen. We hopen uiteraard om onze tweede plaats te behouden, maar het seizoen is nog lang.”

Voor coach Anja zijn het de laatste wedstrijden aan het hoofd van de damesploeg. “Na zes à zeven seizoenen de dames te coachen is het tijd om afscheid van hen te nemen. De combinatie met mijn werk is niet altijd evident. Hopelijk eindigen we hoog in de klassering. Als de kans zich voordoet om naar tweede landelijke te promoveren, dan zal de club deze kans zeker grijpen.” (BV)

Zaterdag 4 maart om 19 uur: BC Oostende One – Basket Waregem Four.