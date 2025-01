Amerikaan Mike Thibault (74) is de opvolger van Rachid Meziane bij de Belgian Cats

De Belgian Cats hebben hun nieuwe bondscoach beet. De 74-jarige Amerikaan Mike Thibault wordt de opvolger van Rachid Meziane. Dat maakte Basketball Belgium maandag bekend. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot en met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

WNBA-titel met Meesseman en Mestdagh

De nieuwe bondscoach bouwde de voorbij decennia een enorm CV op in de basketbalwereld. Hij werkte bij de LA Lakers als scout en assistent met spelers als Magic Johnson en Kareem Abdul-Jabbar. Later was hij ook assistent bij de Chicago Bulls en had er Michael Jordan onder zijn hoede.

In 2003 maakte hij de switch naar het vrouwenbasketbal. Hij coachte er tien jaar lang Connecticut Sun, waarbij hij acht keer de play-offs haalde en twee keer de Finals speelde. Nadien verkaste hij bij de Washington Mystics, waar hij de WNBA-titel haalde met Emma Meesseman en Kim Mestdagh in 2019. In totaal werd hij drie keer verkozen tot WNBA Coach van het Jaar en hij vestigde ook het record van de meeste overwinningen ooit als coach in de WNBA met 379.

Thibault was ook jarenlang assistent van het Amerikaanse nationale team bij de vrouwen. Met Team USA veroverde hij olympisch goud in 2008 en 2024 en een wereldtitel in 2022.

Uitstekend profiel

Algemeen manager Koen Umans was in zijn nopjes met de aanstelling van Mike Thibault. “Hij is een fantastische coach en heeft een profiel dat volledig in lijn ligt met wat we hadden vooropgesteld. Mike Thibault bewees in zijn carrière dat hij een echte winnaar is. Hij kan een ploeg dat extra duwtje geven. Hij heeft tonnen ervaring op het allerhoogste niveau en beschikt over uitstekende managementkwaliteiten. Hij past eveneens perfect in onze huidige cultuur en structuur en we zijn dan ook uitermate trots en enthousiast dat coach Thibault voor deze uitdaging met de Cats heeft gekozen.”

Thibault start volgende week al aan zijn avontuur bij de Belgian Cats, met de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Azerbeidzjan (6 februari) en in Litouwen (9 februari). Als de Cats tweemaal winnen, zijn ze zeker van een nieuwe deelname aan het EK, dat van 18 tot en met 29 juni plaatsvindt in Tsjechië, Duitsland, Italië en Griekenland.

Meespelen voor de prijzen

De Amerikaan was zelf ook erg tevreden. “Ik ben vereerd om de nieuwe coach van de Cats te mogen zijn. De enorme groei van deze ploeg is wereldwijd erkend en gerespecteerd en ik was bevoorrecht om dit van dichtbij te mogen meemaken. Dit is een ploeg waarvan de sleutelspeelsters op het hoogtepunt van hun carrière zitten en ik kijk ernaar uit om in de komende jaren mee te spelen voor de prijzen. Ik zal er alvast alles aan doen om het maximale uit deze speciale groep te halen.”