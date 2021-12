Amerikaan Levi Randolph met BCO op bezoek bij ex-club sig Strasbourg: “Heel wat mooie herinneringen”

Voor basketbalclub Filou Oostende is het na een korte ‘corona-break’ terug alle hens aan dek. Morgenavond krijgt het in de eigen Versluys Dôme Brussels voorgeschoteld. Volgende dinsdag trekt het naar het Franse Strasbourg om er de laatste poulewedstrijd van de Champions League af te werken.

Oostende kende in deze champions league campagne een moeilijke start. Het verloor zijn eerste twee wedstrijden tegen respectievelijk bij het Turkse Bursa (92-83) en thuis tegen het Franse Strasbourg (77-83). Daar de poules dit seizoen slechts uit vier ploegen bestaan, kwam de uitschakeling meteen dichtbij. De 85-87 zege, na verlengingen, bij het Estse Tallin zorgde voor de kentering. Twee weken later klopten de mannen van coach Gjergja opnieuw Tallin maar ditmaal met een ruim verschil (99-66). Het klom in de ranking naar plaats drie en kan, mits een zege bij Strasbourg van minimum zeven punten alsnog tweede eindigen. Deze plaats biedt thuisvoordeel tijdens de barragewedstrijden met een volgende ronde als inzet. Voor Amerikaan Levi Randolph is de trip naar Strasbourg een terugkeer naar de plaats waar hij het seizoen 2017-2018 doormaakte.

“We kenden als ploeg een sterk seizoen in zowel de eigen competitie waar we de halve finale van de play-off haalden als in de Champions League waar we het tot de ‘final-sixteen’ schopten. Ik kwam toen over van het Italiaanse Sassari en voelde me meteen goed in mijn sas. Spijtig genoeg zijn er ondertussen al heel wat wissels doorgevoerd en schiet er nog maar weinig over van de ploeg toen ik er speelde. Ik ben zeker benieuwd wie er van de staff nog allemaal zal rondlopen. Met hen zal ik zeker enkele mooie herinneringen oprakelen”, weet de 29-jarige Amerikaanse forward.

In de heenwedstrijd werden de harde duels niet geschuwd en dat zal nu niet anders zijn

In de heenwedstrijd, met publiek, namen de bezoekers al snel een kleine voorsprong. In de lange achtervolging kon Oostende vaak wel aanklampen maar inhalen lukte niet meer. Strasbourg had op de spannende momenten steeds een nieuw antwoord klaar. “Het was vooral een stevige wedstrijd waarin de harde duels niet geschuwd werden. Ook dinsdag zal het niet anders zijn. We zullen ons vooral focussen op de zege. Eens die binnen handbereik is, kan het snel gaan.”

Perfecte reeks

“Maar dit zijn zorgen voor later. Onze eerste opdracht is de thuiswedstrijd tegen Brussels tot een goed einde brengen. Het is niet omdat ze de rode lantaarn dragen, dat we ze mogen onderschatten. We kennen een perfecte reeks van tien zeges op rij. Aan ons om dit te behouden. Ik ben vooral blij dat we weer naar een ritme van twee wedstrijden per week gaan. Die verplichte breaks zorgen ervoor dat je wedstrijdritme serieus verstoord raakt wat automatisch voor frustraties zorgt”, weet Randolph. Met een gemiddelde van 15,6 punten, 4,2 rebounds en 2,6 assists is de 1m95 grote forward aan een sterk seizoen bezig.

Ex- bestuurslid en ex-jeugdvoorzitter Marc Rommel verloor op 11 december zijn strijd tegen kanker. Als eerbetoon wordt er voor de wedstrijd tegen Brussels een minuut stilte gehouden. (JL)