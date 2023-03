Amélie T’Jollyn van ION Basket Waregem Four: “Een derby is altijd speciaal”

In Sporthal De Treffer staat het burenduel tussen ION Basket Waregem Four en House Of Talents Kortrijk Spurs Four op de kalender in eerste provinciale. Vorig weekend verloor Waregem nog van SKT Basket Ieper Two met 41-58. “Die nederlaag hadden we misschien niet zien aankomen”, zegt Amélie T’Jollyn van ION Waregem. “Ieper hadden we zeker niet onderschat, ook in de terugronde ging de partij aanvankelijk gelijk opgaand. Nu kampen we echter met enkele belangrijke speelsters die geblesseerd zijn. Karen Desplenter en Amber Vanhoutte waren er niet bij, net als Tia Van Hemelryck.”

Rivaliteit

“Deze derby is toch speciaal te noemen met de rivaliteit tussen beide clubs. In de heenronde trokken we nog met 38-56-cijfers aan het langste eind, maar dit is opnieuw een andere partij. We staan momenteel op de vierde plaats, een positie die we niet verwacht hadden bij aanvang van het seizoen. In de eerste ronde ging het uitstekend en moesten we enkel Middelkerke voor ons dulden, nu staan we meer op onze plaats. Ik ben over het algemeen tevreden met mijn seizoen, beter dan verwacht misschien. Naast de vierde ploeg treed ik ook regelmatig aan in de derde ploeg die in tweede landelijke uitkomt. Ik denk dat ik het niet slecht doe zowel aanvallend als in verdediging. Voor mij is basketbal een leuke ontspanning naast mijn studies international business management.” (ELD)

Zaterdag 25 maart om 17 uur: ION Basket Waregem Four – House Of Talents Kortrijk Spurs Four.