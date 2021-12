Aaron Van Vooren over knap seizoen van ION Basket Waregem en zijn rol daarin: “Ik krijg vrijheid en vertrouwen”

In Top Division Men 1 is ION Basket Waregem bezig aan een knap seizoen. Ondanks de vele blessures staat de ploeg van Aaron Van Vooren op een mooie zevende plaats. En alle ploegen die hoger staan, hebben al één of twee wedstrijden meer gespeeld.

De mannen van ION Basket Waregem zagen hun laatste twee wedstrijden, tegen Croonen Lommel en Royal IV Brussels, door corona uitgesteld worden. De ploeg van coach Jan Guns was nochtans in uitstekende doen, met drie opeenvolgende zeges: tegen Spirou Basket Charleroi (67-81), BC Guco Lier (79-75) en Gembo Borgerhout (75-71). Winst in een van zijn uitgestelde wedstrijden kan de ploeg van Aaron Van Vooren in de top drie van de rangschikking brengen.

“Ondanks de vele blessures wonnen we alle matchen die moesten gewonnen worden”, vertelt Aaron van Vooren. “We moeten het al een tijdje stellen zonder Arne Steinbach, ook J’Nathan Bullock is al geruime tijd out, net als Lucien Sissoko. We proberen J’Nathan zo vlug mogelijk te recupereren. Voor Arne Steinbach zal dat na de jaarwisseling zijn. Die twee jongens zijn voor ons van goudwaarde.”

De resultaten danken we grotendeels aan de jongeren. Ze doen het schitterend

De 27-jarige Van Vooren steekt in een uitstekende conditie.“Mijn beste vorm ooit? Voorlopig wel, denk ik. Ik moet wel, ik word in die situatie geduwd”, gaat de inwoner van De Pinte verder. “Ik probeer telkens zo goed mogelijk te zijn. Ik krijg heel veel vertrouwen van de coachingstaf, wat voor mij heel belangrijk is. Ook van mijn ploegmaats, en ik krijg de nodige vrijheid. Ik probeer, door het ontbreken van Arne en J’Nathan, een beetje de rol van leidersfiguur op mij te nemen. Dat ik al vaak de weg naar de ring vond, is dan ook weer de verdienste van mijn ploegmaats. We vullen elkaar goed aan.”

“Dat de positieve resultaten er zijn, hebben we ook grotendeels te danken aan de jongeren, die het schitterend doen. Zo is Noah Gebbert een heel talentvolle jongen, zowel defensief als offensief. Ik probeer hem veel bij te brengen. Misschien klink ik soms hard, maar het is positief bedoeld. (lacht) Ook Robin Marreel is uitgegroeid tot een vaste waarde in de kern. Robin heeft echt een super mentaliteit. En Rens van Ravensteijn en Robin Spaens zijn duidelijk aan het groeien. Net als Tim Bruyneel, die een belangrijke rol heeft.”

Mikken op top drie

“De eerstvolgende wedstrijden zijn telkens derby’s: tegen Ieper, LDP Donza en Gent Hawks. Telkens wedstrijden die je als speler wil winnen. Tegen Ieper zal het ook een blij weerzien zijn met Lars De Lepeleire. Hij is heel sterk bezig, en verdeelt goed. Ze hebben enkele dubbele meters in hun rangen, en met Thomas Mertens een uitstekende shotter. Voor ons blijft het belangrijkste eerst de play-offs halen, maar de ambitie is om op de top drie te mikken. Daar hebben we de kwaliteiten voor”, besluit Aaron Van Vooren. (ELD)

Woensdagavond werd beslist alle wedstrijden van dit jaar uit Top Division Men 1, Top Division Men 2A & 2B uit te stellen tot na nieuwjaar. De competitie hervat normaal in het weekend van 7-8-9 januari 2022.