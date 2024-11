Zussen Van Hollebeke pakken de Belgische titel veldlopen

Het was dubbel feest zondagavond ten huize Van Hollebeke. Fran (15) en Fien (13) wonnen elk in hun leeftijdscategorie de Belgische titel veldlopen. De zussen uit Beselare werden door hun club Flac Ieper in de bloemetjes gezet.

Fran wilde als eerstejaarsscholier Belgisch kampioen worden en zo dicht mogelijk bij de tweedejaars lopen. In totaal stonden er 98 loopsters aan de start. Fran legde haar 3.940 meter af in 14’02”, 17 seconden sneller dan de tweede van haar leeftijd. “Van de tweedejaars moest ik enkel Clementine Byl voor me dulden”, vertelt Fran. “In Roeselare was ik nog derde en ging ook Pauline Detournay mij voor. Nu kon ik haar wel voorbijsteken. Ik kende een goeie voorbereiding en ben blij met deze nieuwe Belgische titel. Het is de vierde keer op rij dat ik win op een BK. De eerste keer telde officieel nog niet mee omdat ik nog miniem was, maar ik tel het wel mee als titel”, lacht Fran, die in het College in Ieper school loopt. “Naast Roeselare en Hulshout deed ik mee in Berlare. Toen was ik in de aanloop ziek.”

Fran heeft met Fien en Febe nog twee zussen. Ook Fien liep mee in Hulshout en pakte de titel bij de eerstejaarscadetten. Ze liep 2.960 meter in 10’35”.

Een trapje hoger

“Het was spannender dan Frans wedstrijd. Op het laatste bergje kon ik het verschil maken en ik telde uiteindelijk 5 seconden voorsprong op de tweede: Olivia Verbiest”, vertelt Fien (13). “Het is mijn eerste Belgische titel, nadat ik de voorbije jaren derde en tweede werd. Ik ga dus elk jaar een trapje hoger, maar ik hoop om daar nu te blijven. De hele familie supporterde mee en het is natuurlijk heel mooi dat Fran ook de titel pakte. Voor het BK deed ik al de CrossCups in Roeselare en Berlare. Ik was ziek in aanloop naar Roeselare en had last van mijn milt tijdens de wedstrijd. Over Berlare was ik wel tevreden”, zegt de leerlinge van het Lyceum in Ieper. Toen ze naar huis terugkeerden, hielden ze nog even halt in Ieper. “We werden in de bloemetjes gezet door onze club Flac Ieper. Het is een mooi gebaar”, zeggen de zussen. (API)