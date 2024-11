Willem Renders als tweede op het BK veldlopen naar het EK in Turkije: “Ik ben fan van een modderpoel”

Willem Renders neemt op zondag 8 december deel aan het Europees kampioenschap veldlopen bij de junioren in Antalya, Turkije. Zijn selectie heeft hij te danken aan zijn tweede plaats op het voorbije Belgisch kampioenschap in Hulshout.

Voor de 17-jarige Willem Renders uit Vlissegem begon het atletiek op jonge leeftijd, in 2016 tijdens het schoollopen in De Haan. Daar ontdekte hij zijn aanleg voor het lopen. Op die manier kwam hij bij AV-Jabbeke terecht, nabij het Jan Bogaertstadion, een onderdeel van Hermes Club Oostende waar vooral jongeren actief zijn. “In het begin combineerde ik dat met voetballen bij KEG De Haan, als rechtsachter. Zij het puur voor het amusement. Kort nadien ben ik volledig naar het atletiek overgestapt.”

Hoe blik je terug op je voorbije Belgisch kampioenschap?

“Tevreden. In mijn eerste jaar als junior. Sem Serrano was heel sterk. Ik heb enkele keren geprobeerd om aan te vallen. Hij bleef aanklampen en dan heeft hij het afgemaakt. In de derde ronde kreeg ik het moeilijk. Ik moest hem laten lopen en ben er niet meer bij geraakt. Ik kon voorin de wedstrijd mee bepalen. Dat is wel tof.”

Met zilver kom je in de selectie voor het EK?

“Dat was op voorhand mijn doelstelling. Ik kijk er naar uit, om samen met het Belgische team – Hugo Jeukenne, Daan Lievens, Sem Serrano en mezelf – een goede prestatie neer te zetten. Om te zien wat ik binnen dat Europees deelnemersveld kan. Er zijn geen verwachtingen. Noch bij mezelf als bij de federatie. Ik ben een eerstejaars. We zullen zien. Uiteraard zal ik sowieso mijn uiterste best doen.”

Het is niet je eerste deelname aan een Europees kampioenschap?

“Vorige zomer, op de nationale feestdag, maakte ik mijn debuut in Slovakije. Op de piste liep ik op het EK U18 de rechtstreeks finale van de 3.000 meter en werd ik zesde. Een heel mooie ervaring. Op 8 december is het totaal iets anders. Dan is het cross. Mijn grote voorkeur gaat wel naar het veldlopen. Het is het leukste wat er is. Ik amuseer mij rot in de cross. Elk parcours is verschillend. Hoe natter, drassiger, lastiger, hoe liever. Een modderboel, daar ben ik zeker fan van.”

Vorig jaar werd je in de cross nationaal scholierenkampioen. Ondertussen ben je van club veranderd?

“Ik geef nog steeds training in Jabbeke. Meestal aan pupillen en miniemen. Ik doe dat graag. Als atleet ben ik nu aangesloten bij Royal Excelsior Sports Club Brussels, onder de Waalse federatie. Omdat ik denk dat zij mij in de toekomst goed zullen kunnen ondersteunen. Het idee kwam van mijn trainer. Volgens hem was het beter om nu te veranderen in plaats van later.”

Je gaat dan ook bij de club in Brussel trainen?

“Tot nu toe heb ik dat nog niet gedaan. Ik ben er nog niet geweest. Dat zal in de toekomst wel veranderen. Ik volg nu mijn eigen trainingsschema, onder persoonlijke begeleiding van David Maréchal en Tim Moriau. Nu draai ik bijvoorbeeld mijn lastigste weken, als voorbereiding op het EK. Veel lopen, op de piste mijn snelheid verbeteren, krachtoefeningen alsook crosstrainingen doen. De duur bouw ik op door in het bos te lopen.”

Zijn er nog plannen naast je deelname aan het EK?

“Ik zou graag het vervolg van de CrossCup doen. In 2025 volgen nog Hannuit en Diest. Die laatste manche is tevens het Vlaams kampioenschap op 16 februari. Met Excelsior liep ik de relay in Berlare. Het was tof om dat eens met mijn nieuwe club te doen. Een mooie resultaat was het, goed voor vijf punten. In Roeselare kon ik nipt winnen, vóór Sem Serrano. Hij staat nu eerste en ik als tweede in het klassement.”

Ondertussen is er ook nog werk voor school?

“Ik doe mijn laatste jaar middelbaar in de Fréres in Brugge. Op vrijdag kan ik er meestal mijn training afwerken. Met dank aan mijn school die dit toelaat. Ik mag dan tijdens de lesuren mijn duurloop doen om nadien de lessen terug in te halen. Er zijn reeds hogere studieplannen na volgende zomer. Waar staat nog niet vast. Het wordt wellicht iets in de richting wetenschappen omdat mij dat interesseert.” (ACR)