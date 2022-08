“Wevelgem op de kaart zetten met nieuwe 5 mijl”

Op maandag 15 augustus vindt de eerste editie van de ‘5 mijl van Wevelgem’ plaats. Plaats van gebeuren is Het Sportspoor in Wevelgem.

Geen 25ste editie van de Wembleyloop in Heule, maar een eerste uitgave van de ‘5 mijl van Wevelgem’ op Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in en rond de nieuwe atletiekpiste in het Sportspoor van Wevelgem. Organisatoren zijn Lies Deruddere, Davy Stieperaere, John Neirynck en Geert Deruddere. “Organisatorisch was de Wembleyloop een moeilijk verhaal geworden”, vertelt Davy Stieperaere namens het vierkoppige bestuur. “We zijn allemaal Wevelgemnaren, dus was het misschien voor de hand liggend om in onze eigen gemeente iets te organiseren. We beschikken hier over een fonkelnieuwe atletiekpiste waar de start en aankomst zullen zijn.”

Zeer gevarieerd

“We beslisten pas eind juni om onze schouders onder deze wedstrijd te zetten. Met 5 mijl wilden we iets speciaals doen. Dit is ongeveer 8 kilometer, wat voor iedereen haalbaar moet zijn. De omloop van ongeveer 2 kilometer over de piste, verharde en onverharde wegen is zeer gevarieerd en perfect voor deze afstand. We hopen op een honderdtal deelnemers. Het blijft een beetje koffiedik kijken wat we hier aankunnen.”

Goodiebag voorzien

“Zelf lopen Lies en ikzelf tussen de 40 en 45 wedstrijdjes per jaar. Maar het is altijd eens leuk aan de andere kant te staan en zelf voor een leuke namiddag te zorgen voor de lopers. Al zal het wel kriebelen natuurlijk (lacht). Iedere deelnemer krijgt een goed gevulde waardevolle goodiebag. We beschikken ook over een speaker en de nodige muzikale deuntjes zullen de sfeer ten goede komen.”

Ook burgemeester Jan Seynhaeve zal van de partij zijn. “Wevelgem is vooral bekend als wielergemeente met Gent Wevelgem, maar we proberen het breder te zien”, zegt de burgervader. “In de loop der jaren was er al geprobeerd om dergelijk initiatief op poten te zetten, zonder succes. Daarom ben ik blij dat er naast de tweejaarlijkse Leie Marathon nu ook een wedstrijd is die voor zowel geoefende als minder geoefende sportievelingen zal doorgaan. Ikzelf trek wekelijks een viertal keer de loopschoenen aan.” (ELD)

Vooraf inschrijven kan op https://5mijlvanwevelgem.be/