West-Vlamingen presteren goed op internationale IFAM meeting, maar echte uitschieters bleven uit

In Oordegem werd zaterdag de IFAM outdoor meeting georganiseerd. Dit is naast de Memorial Van Damme een van de grootste en best bezette atletiekmeetings van het land. Heel wat West-Vlaamse atleten zakten af naar het Putbosstadion. Hoogspringster Yorunn Ligneel en discuswerper Philip Milanov wonnen er hun wedstrijd.

Yorunn Ligneel had een week eerder haar persoonlijk record in het hoogspringen op 1m81 gebracht en daarmee plaatste ze zich ook voor het WK U20 in het Colombiaanse Cali. De Houthulstse bevestigde in Oordegem haar goede vorm door de competitie te winnen met een sprong over 1m78. “Ik had het aanvankelijk wat moeilijk op de lagere hoogtes, maar uiteindelijk ging ik wel bij mijn eerste poging over 1m78. Dat was een hele goeie sprong. Daarna liet ik de lat op 1m82 leggen en ook op die hoogte liet ik drie degelijke sprongen noteren. Jammer genoeg viel de lat telkens naar beneden, maar deze hoogte zit er zeker nog in dit seizoen”.

Philip Milanov werd de primus in het discuswerpen. De Bruggeling kwam tot een afstand van 63m74 en benaderde daarmee zijn seizoensbeste tot op 11 centimeter. “Ritmisch begint het allemaal wel te komen en ook op training loopt het heel goed. Alleen kon ik dit op wedstrijd nog niet voluit laten zien. Ik hoop de komende weken op die uitschieter.” Milanov blijft nog steeds van de betere discuswerpers van Europa en is nog steeds heel ambitieus. “Als ik train, dan ga ik nog steeds voor die absolute topprestaties. Dat is niet veranderd. Volgende week neem ik alvast deel aan een wedstrijd in Birmingham en daarna zien we wel verder”, besluit hij.

Sterke Rani Vincke

Op de 100m mocht Rani Vincke aantreden in de A-reeks en deed dat uitstekend. Ze finishte als zevende in 11.59 en daarmee evenaarde ze haar persoonlijk record, dat ze enkele weken in Dampicourt liep. “Ik ben heel tevreden, want ik bevestig daarmee mijn prestatie van op de interclub. Mijn start was heel erg goed, maar ik voelde me de laatste 30m wat terugvallen.” Na haar individuele wedstrijd, kwam Vincke de Gistelse ook nog in actie met het 4x100m team. Ze finishten daarin als eerste in een tijd van 44.51. “Het was onze eerste aflossing van het seizoen en ik ben eigenlijk vooral blij dat we gefinisht zijn en uiteindelijk is de tijd ook niet echt slecht. De volgende weken zal het wel een stuk sneller gaan”, besluit ze.

Bij de mannen hadden Koksijdenaar Rendel Vermeulen en Diksmuidenaar Yoran Deschepper startrecht gekregen. Vermeulen liep in de C-reeks naar 10.79 en bleef daarmee wat op zijn honger. Voor Yoran Deschepper was het de eerste wedstrijd van het seizoen. Hij liep in de B-reeks naar 10.87. “Vlak voor de Paasvakantie liep in een spierscheur in mijn hamstring op en daardoor werd mijn voorbereiding verstoord. De opbouw verliep wat trager, maar ik ben blij dat ik terug in competitie kan treden. Mijn tijd is niet goed te noemen, maar dat was te verwachten. Het kan nu alleen maar beter worden.”

Helena Ponette bevestigt goeie vorm

Helena Ponette liep in de B-reeks van de 400m naar 52.99 en de tweede plaats. Daarmee bleef ze amper drie honderdsten boven haar persoonlijk record. “Ik ben hier wel tevreden mee, enkel jammer dat ik op het einde net iets te veel stil viel,” zegt ze. De Oostendse kwalificeerde zich voor de Universiade, maar jammer genoeg werd dit kampioenschap met een jaartje uitgesteld. “Dat was wel een serieuze domper en het zorgde er ook voor dat ik mijn planning helemaal moest aanpassen. De limiet voor de Universiade moest heel vroeg op het seizoen gelopen worden en daardoor piekte ik ook heel vroeg. Nu probeer ik gewoon zo snel mogelijk te lopen om met de Cheetahs in het aflossingsteam op de kampioenschappen te mogen lopen,” besluit ze. Later op de avond nam ze met die Cheetahs nog deel aan de 4x400m die ze winnend afsloten in een tijd van 3.34.93

Koude nekt Aurèle Vandeputte

Op de 800 m bij de mannen werd veel verwacht van Aurèle Vandeputte. De Oostkampenaar liep vorig jaar 1.45.49 op de Memorial Van Damme en ook afgelopen winter kwam hij heel sterk voor de dag met onder andere een kwalificatie voor het WK indoor 800m. In de A-reeks liep hij een degelijke wedstrijd, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een zevende plaats en een chrono van 1.47.13. “Het was inde loop van de avond gewoon veel te koud om hier vanavond een snelle chrono te lopen. Je voelde de koude op je benen en daardoor loop je niet soepel”, zegt hij. “Ik heb de haas gevolgd en ben daarna behoorlijk snel alleen gevallen. Ik heb nog goed kunnen doortrekken, maar op het laatste liepen toch nog heel wat atleten me voorbij. Op zich ben ik wel tevreden van mijn wedstrijd, alleen jammer van de omstandigheden. Volgende week vrijdag loop ik in Manchester en daar krijg ik een nieuwe kans op een mooie chrono”, besluit hij. In de C-reeks liep Vlamertingenaar Tibaut Vandelannoote naar de winst in 1.50.01 en in het voorprogramma verpulverde Meulebekenaar Mattis Tanghe zijn persoonlijk record. Hij klokte af na 1.50.32.

Op de 5000m kwamen twee West-Vlamingen in actie in de B-reeks. Ward D’hoore lijkt na een zware blessure helemaal terug te zijn. De Torhoutenaar liep naar een mooie derde plaats en 13.54.65, een nieuw persoonlijk record. Steven Casteele was tijdens diezelfde wedstrijd steeds voorin te vinden en de Gullegemnaar finishte uiteindelijk als achtste in 13.58.67.