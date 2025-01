“We willen de sportkriebel van Silvia zo ook verderzetten”

Het team Follow The Sun nam vorig jaar voor het eerst deel aan de 100 kilometer van Kom Op Tegen Kanker. Dit jaar doen ze dat opnieuw op 16 maart, met een grotere groep. Dat doen ze samen met vrienden ter ere van Silvia Teetaert, die overleed op 23 augustus 2022 aan de gevolgen van kanker.

“Ons team bestaat uit acht leden”, vertelt Gaëlle Deprez (33) uit Poperinge. Elk neemt een afstand – 10, 20, 30 of 40 kilometer – voor zijn rekening om zo samen aan 100 kilometer te komen. We starten namelijk met dubbel zoveel lopers als vorig jaar. Dit wil dus zeggen: per afstand twee lopers. In totaal goed voor 200 kilometer ten voordele van Kom op tegen Kanker.”

Gaëlle neemt samen met Kobe Derck (25) uit Langemark de 10 kilometer voor haar rekening. Haar partner Lorenzo Vermeersch (39) en Christophe Fieuw (49) uit Poelkapelle lopen 40 kilometer. De 30 kilometer lopen Wim Christiaen (39) uit Poperinge en Bjorn Vandenbussche (32) uit Beselare. Verder wordt de 20 kilometer gelopen door Wendy Warnez (46) uit Poelkapelle en Hendrik Derck (49) uit Langemark.

Sportkriebel

Silvia Teetaert (51) verloor op 23 augustus 2022 de strijd tegen kanker. Ze was getrouwd met Hendrik Derck en samen hadden ze twee zonen, Bjorn en Kobe. “Wij nemen deel voor Silvia, die de strijd jammer genoeg verloor. Ze was een lieve, sympathieke, maar vooral ook een sportieve vrouw. Van fietsen op de Mont Ventoux tot haar loopschoenen aantrekken met de vrienden: ze was er steeds voor te vinden. De bedoeling met Follow The Sun is om haar sportkriebel verder te zetten. Om haar onder ons levendig te houden, om haar te eren”, zegt Hendrik.

(lees verder onder de foto)

Kobe Derck, Hendrik Derck, Bjorn Vandenbussche, Christophe Fieuw en Lorenzo Vermeersch. Op de tweede rij staan Wim Christiaen, Wendy Warnez en Gaëlle Deprez. © gf

“Wendy, Bjorn, Kobe en Christophe zijn onze nieuwe leden. De reden blijft voor ieder van ons dezelfde. Al snel werd na de eerste editie vorig jaar duidelijk dat we dit jaar met twee teams wilden inschrijven. Zodra de lopers over de meet kwamen, werd er al afgeklopt. De zonen van Silvia, Kobe en Bjorn, sprongen samen met Wendy en Christophe mee op de Follow The Sun-trein”, vult Gaëlle aan.

Rollercoaster

De eerste deelname was voor de groep een rollercoaster aan emoties. “Zowel bij de lopers als bij de talrijke supporters. De voorbereidingen liepen supergoed, maar op de dag zelf moesten we last minute nog een vervanger vinden. Ons zoontje werd opgenomen in het ziekenhuis. We vertrokken vanuit Halle richting onze kleine kapoen. Al snel werd duidelijk dat een van ons niet aan de start ging verschijnen. De logische keuze was om de loper van de 40 kilometer te laten starten, maar gelukkig was er Wendy, die direct te vinden was om de 10 kilometer voor haar beste vriendin te lopen”, legt Gaëlle uit.

“De 100 kilometer op zich was een unieke ervaring voor alle lopers. Het was een emotionele rit van urenlange trainingen en voorbereidingen om dit tot een goed einde te brengen. Onze gele T-shirts, die in het teken van de zon staan, kwamen vol tranen over de meet. Er was een mix van emoties en gevoelens. Tranen voor Silvia, tranen voor Hendrik, Kobe en Bjorn die hun vrouw en mama enorm moeten missen, tranen voor de familie en vrienden van Silvia en tranen van overwinning dat dit project geslaagd is.”

Startbedrag

“Onderzoek naar kanker moet verdergezet worden, omdat het belangrijk is voor iedere medemens. Er zijn nog veel te veel mensen die de strijd hier tegen verliezen. Er kan geen onderzoek genoeg gedaan worden om dat vuile beestje uit te roeien”, aldus Hendrik. Omdat het team met een dubbel aantal lopers aan de start zal komen, moeten ze ook een dubbel startbedrag inzamelen. Dat is 5.500 euro. “We zochten net als vorig jaar enthousiaste sponsors. Enkele sponsors uit onze vorige editie zagen dat direct zitten. Er kwamen ook talrijke nieuwe sponsors bij.”

Naast de sponsorzoektocht verkocht het team ook koekjespakketten van Lotus. “Om het bedrag volledig te maken organiseren we op vrijdag 28 februari onze eerste Follow The Sun-quiz in OC Den Tap in Langemark. Er kan ingeschreven worden in groepjes van vier leden. We voorzien per inschrijving, dankzij de sponsors, ook een leuke goodiebag. Er is plaats voor 35 groepen. Inschrijven kost 25 euro. Er komt binnenkort meer info op onze Facebookpagina”, aldus Gaëlle.

Vrijblijvende gift kan op BE56 7360 3575 6688 met als mededeling het actienummer ‘340151459’. Info: Facebookpagina Follow The Sun.