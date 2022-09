Twee medailles voor AV Molenland op officieus BK voor pupillen en miniemen

Brian Defour uit Kachtem en Ferran Willaert uit Tielt, beiden aangesloten bij AV Molenland, behaalden een bronzen medaille op het Nationaal Criterium in Nijvel, het officieuze Belgisch kampioenschap voor pupillen en miniemen.

Bij de pupillen jongens zorgde Ferran Willaert (11) voor een kleine verrassing door brons te behalen op de 60m horden. Hij verbeterde trouwens zowel in de reeksen (11”12) als in de finale (10”96) zijn persoonlijke record.

Clubrecord

“Op voorhand was ik niet te veel bezig met het behalen van een podiumplaats, want eerlijk gezegd was het vooral mijn ambitie om de finale te halen”, zegt hij. “Het is voor mij dan ook een verrassing dat ik het podium gehaald heb en zeker dat ik met mijn chrono ook het clubrecord heb verbroken.”

“Ik haalde eerder al eens provinciaal goud en zilver in het verspringen, maar deze prestatie schat ik toch een stuk hoger in. Een medaille op het, weliswaar officieuze, Belgisch kampioenschap is toch heel mooi. Bovendien krijg ik ook heel veel positieve reacties en dat maakt me extra trots op mijn prestatie.”

Trainer Tom Vanluchene

De 60m horden is een moeilijke discipline die niet voor iedereen weggelegd is, maar Ferran blijkt er veel aanleg voor te hebben. “In januari heb ik voor het eerst aan een hordewedstrijd deelgenomen en dat viel eigenlijk heel goed mee.”

“Ik ben dan ook gestart met hordetrainingen die door trainer Tom Vanluchene worden gegeven op maandag. Het is geen gemakkelijk nummer, maar ik vind het heel leuk. Vooral omdat het niet zomaar lopen is en de hordetechniek iets is waar heel veel kan aan gesleuteld worden”, gaat hij verder.

Twaalfde in verspringen

Ferran nam in Nijvel ook deel aan het verspringen en met een sprong van 4m00 werd hij daarin uiteindelijk twaalfde. “Deze competitie verliep iets minder goed. Ik sprong dit jaar al 4m39 en vorig jaar werd ik als eerstejaars nog vierde op dit nummer in Nijvel.”

“Het verspringen stond net na mijn reeksen op de 60m horden op het programma. Dat speelde allicht mee, want het lukte me niet om te springen zoals ik wou. Maar goed, de medaille op de horden maakte het allemaal wel goed”, besluit de jonge Tieltenaar.

Ook brons voor Brian Defour

Brian Defour (13) kende een mooi zomerseizoen en had zijn persoonlijke record in het hoogspringen in een aantal stapjes verbeterd tot 1m62. Daarmee stond hij tweede op de jaarranglijst en was hij dus ook een van de favorieten voor eremetaal in Nijvel.

“Ik beschouwde me echter niet meteen als favoriet”, bekent hij. “Het gevoel zat de laatste weken niet echt goed en mijn laatste wedstrijd voor Nijvel verliep zeer moeizaam, waardoor ik met heel wat twijfels naar het nationaal criterium afzakte. Toch hoopte ik stiekem op een mooi resultaat.”

“Het was mijn laatste wedstrijd als miniem en ik ben dan ook heel blij dat ik in Nijvel op het podium mocht”, vertelt Brian Defour. © gf

De wedstrijd verliep uitstekend voor Brian, die vlot over 1m50, 1m55 en 1m58 ging. Toen hij bij zijn eerste poging ook 1m61 overschreed, was een medaille zo goed als binnen. “Uiteindelijk pakte ik brons en daar ben ik enorm tevreden mee. Het was mijn laatste wedstrijd als miniem en ik ben dan ook heel blij dat ik in Nijvel op het podium mocht”, gaat hij verder.

Het hoogspringen is een zeer technische discipline en naast het fysieke aspect is daarbij ook het mentale aspect van groot belang. “Vorig jaar was ik in Nijvel veel te zenuwachtig en daardoor waren mijn sprongen helemaal niet goed. Die negatieve ervaring wou ik niet nog eens meemaken. Mijn ouders en trainer Joost zeiden me vooraf meermaals dat ik vooral moest genieten van de wedstrijd en mezelf geen druk mocht opleggen. Dat is heel goed gelukt.”

Joost Vanluchene

De rol van trainer Joost Vanluchene is groot in dit succesverhaal. “Voor mij is Joost een supertrainer. Hij is zeer rustig en weet precies hoe hij de dingen aan mij moet uitleggen. Hij weet ook heel goed over te brengen waar ik tijdens de trainingen of wedstrijden moet op letten.”

“Ik heb dit seizoen veel vooruitgang geboekt en ik ben dan ook heel trots op wat ik allemaal gepresteerd heb. Ik had misschien graag nog het clubrecord (1m64) gebroken, maar dat maakt mijn seizoen er niet minder mooi op”, besluit de atleet uit Kachtem.