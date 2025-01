Torrac zet nieuw loopjaar in met ochtendloopje in en om bos d’Aertrycke

Met een ochtendloopje van naar keuze 5 of 10 km heeft Torrac vorige zondag het nieuwe loopjaar ingezet. Wie het liever wat rustiger aan wou doen, kon ook wandelen. Er werd vertrokken op het voetbalveld van Wijnendale en koers gezet naar het domein d’Aetrycke, waar er in en om het bos gelopen werd. Na de sportieve prestaties werden in de cafetaria van de voetbalaccommoadtie een hapje en een drankje aangeboden. Torrac, dat momenteel 67 leden telt, werd opgericht in 1996 en bestaat in 2026 dus 30 jaar, een jubileum dat gevierd zal worden. De club wordt geleid door voorzitter-trainster Sissi Callewaert, secretaris Frank De Ruwe, penningmeester Angelique Besegher, Hans Jaques en Bart Schepens. De trainingen hebben wekelijks op woensdagavond plaats. Op zaterdag 15 maart vanaf 19 uur in zaal Club de B is er een eetfestijn voor Torrac voorzien. Er worden balletjes in tomatensaus, stoofvlees en vol-au-vent aangeboden met frietjes en groenten. Volwassenen betalen 20 euro en kinderen onder de 12 jaar 14 euro. Voor alle info: www.torrac.be. (foto JS)