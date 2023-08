Tornados mikken zonder Kevin Borlée nog steeds op podium, Doom moet klus klaren

Kevin Borlée zag zijn achtste opeenvolgende WK in rook opgaan door een achillespeesblessure, waardoor de Belgian Tornados, de 4×400 meter estafetteploeg bij de mannen, zaterdagavond zonder hun emblematische kapitein op zoek moeten gaan naar nieuw eremetaal. Coach Jacques Borlée ziet in het finishvermogen van Roeselarenaar Alexander Doom alvast een voordeel.

De West-Vlaming krijgt de zware taak om de rol van laatste estafetteloper op zich te nemen, een rol die Kevin Borlée zo vaak zo briljant vervuld heeft. Doom was in zes voorgaande finales nooit laatste loper.

Olympische Spelen

“Ik ken de rest van mijn selectie nog niet”, gaf Jacques Borlée donderdagnamiddag toe. “Ik kijk uit naar de loting en op een gegeven moment zal ik knopen doorhakken.” Dit na gesprekken met de coaches van zijn lopers en een van de twee delegatieleiders.

“Er zijn nogal wat onbekende factoren. Ten eerste moeten we ons kwalificeren (voor de finale, die de deuren opent naar de World Series op 4-5 mei in Nassau op de Bahama’s, kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen, red.). Ten tweede moeten we beslissen welke strategie we gaan gebruiken om op zoek te gaan naar een medaille”, liet vader Borlée optekenen.

Doha en Eugene

De Tornados zijn er tot twee keer toe, in Doha in 2019 en Eugene in 2022, in geslaagd om te bereiken waar ze volgend jaar in Parijs willen staan: op de derde trede van het podium.