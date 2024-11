Tijd voor achtste editie Poppies’ Run

Op zondag 24 november wordt door ZoLo, de Zonnebeekse Loopvrienden, in samenwerking met koekjesfabrikant Poppies Bakeries de Poppies’ Run georganiseerd. De loopwedstrijd is in de loop der jaren uitgegroeid tot een topevenement in de regio.

Het begon allemaal in 2016, toen het een aantal enthousiaste mensen leuk leek om een loopwedstrijd te organiseren in Zonnebeke. Zo ontstond de vzw ZoLo in 2017. Het bleek een succesverhaal, want het ledenaantal van de club liep jaarlijks op en de teller staat momenteel al boven de 150. Het bestuur bestaat uit voorzitter Luc Titeca, Wim Vervaeke, Dries Degryse, Antony Popelier, Maria Lapere, Conny Laleman. Het dagelijks bestuur bestaat uit Luc Titeca, Mario Lapere en Xavier Louchaert. De eerste Poppies’ Run ging door in 2017 met een 900-tal deelnemers. Het deelnemersaantal groeide tot 1.500. “We zorgen steevast voor een uitdagend parcours en dat is voor de achtste editie opnieuw het geval. We hebben de kidsrun met 300, 600 en 900 meter, de 5,5 kilometer, de 13 kilometer en de halve marathon. Of je nu een doorgewinterde hardloper bent of net begint, de Poppies’ Run is voor iedereen toegankelijk en heeft voor iedere loper wat wils”, aldus de voorzitter.

Canadese ambassadeur

De loopwedstrijd biedt niet alleen een uitdagend parcours, maar ook een prachtige omgeving om van te genieten en historische restanten. “Dit maakt onze wedstrijd uniek”, aldus Luc Titeca. “We combineren sport met toerisme en geschiedenis, en daarbij is er nog een muzikaal luik.”

De 5,5 kilometer is de In memoriam Alex Decoteau, genoemd naar een Canadese atleet die deelnam aan de Olympische Spelen in Helsinki en sneuvelde in Passendale. Bij de inhuldiging van een Blue Plaque voor Decoteau beloofde de Canadese ambassadeur mee te lopen in de wedstrijd. Het 13 kilometer lange parcours is de In Memoriam Capt Clement Roberston, voor wie er een monumentje staat in de Reutelvallei nabij restaurant Merlijn. De halve marathon kreeg de naam In Memoriam Leonie Keignaert, naar de eerste Belgische vrouwelijke burgemeester en doet het kasteelpark van Geluveld aan. “Op het parcours vinden we ook de drumband van Heilige Familie, een levendige discobar en de straatband St. Cecilia Zonnebeke. Daarnaast schenken we anderhalve euro per deelnemer aan de Welzijnsschakel ’t Zunneke.”

Start en aankomst situeren zich bij OC ’t Zonnerad. De halve marathon start om 12.30 uur, de kidsrun om 12.40 uur, de 13kilometer om 13.30 uur en de 5,5kilometer om 14 uur. De prijsuitdeling gaat door om 16 uur gevolgd, door de trekking van de hoofdprijzen van de tombola. (NVZ)