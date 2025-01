Thuislopers halen podium tijdens Fintro Run Corrida in Lombardsijde

De Fintro Run Corrida Lombardsijde is een natuurrun met een offroadgedeelte door duin en strand. Je kon zaterdag kiezen uit 5 en 10 kilometer met afzonderlijke startmomenten. Start en aankomst waren aan sporthal De Bamburg. De organisatie was een samenwerking van Sandman Events en Midlon Triathlon Club. Op de 5 kilometer ging de overwinning naar Wout Logier uit Mannekensvere. Hij haalde het voor Florian Vandamme en Steven Geryl. Op de 10 kilometer trok Thibaut De Smet aan het langste eind. Thuisloper Reinbert Van Acker werd tweede, Vinnie Van Puyvelde derde. We zien de podia van de 5 (boven) en 10 kilometer (onder). Het volgende evenement van Sandman Events is de Cogge Geeraert halve marathon tussen Veurne en Nieuwpoort op 16 maart. (API/gf)