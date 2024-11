Team Fischer pakt uit met vervolgsessie, Start to 10 km

Na de succesvolle Start to Run organiseert Team Fischer nu een vervolgsessie, namelijk Start to 10 km waarin je in tien weken die afstand leert lopen. “Het is een geweldige manier om nieuwe vrienden te maken en elkaar te inspireren.”

Om aan Start to 10 km mee te doen is de voorwaarde dat je probleemloos 5 km kan lopen. Het programma bouwt gestaag op. Wie dat wenst kan vanaf dinsdag 26 november de lessenreeks volgen. De vertrekplaats is parking Sportpark De Schorre in Oostende. Elke dinsdag en donderdag om 19 uur. Tijdens de kerstvakantie is het op maandag en donderdag.

In tien weken tijd, met twintig begeleide lessen, word je stapsgewijs geholpen om van 5 km naar 10 km te lopen. Ervaren lopers begeleiden je twee keer per week om samen naar het streefdoel te werken. Daarnaast doe je ook één keer per week een individuele training. Er zijn lopers die aan de voorbije Start to Run meededen en nu coach zijn. Evi Verhoeven uit Oostende is een van hen. “We waren mega euforisch dat we als groep 5 km konden lopen dat we besloten om ons hardloopavontuur naar een hoger niveau te tillen”, vertelt ze. “We trainden onder begeleiding van Frank Vandenberghe ijverig verder en bereikten 10 km. We konden elke donderdag mee met de ‘groepsloop’, onze snelheid lag wat lager, maar we waren zo enthousiast dat er beslist werd om een tweede groep op te richten.”

“Tijdens de ‘groepsloop’ ging het vaak over verdere loopdoelen. Ik was al blij dat ik als doel had om elke donderdag aanwezig te zijn. In april heb ik mij dan toch ingeschreven om een eerste keer een halve marathon te lopen. Dat heb ik ook gedaan op het LCW in Nieuwpoort. Machtig. Dit kan iedereen. Zet de eerste stap en wie weet waar jouw hardloopreis naartoe leidt, want je doelen worden alsmaar groter. Sluit aan en laat je verrassen door wat je kunt bereiken”, besluit Evi. De deelnameprijs voor Start to 10 km bedraagt 40 euro voor 20 lessen, inclusief ongevallenverzekering. (ACR)

Info: teamfischer.be/startto10km/